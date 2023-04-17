Хто з пенсіонерів може отримати значну доплату вже у червні

Деяким українцям пенсіонерам у квітні буде перерахована пенсія заднім числом. Перерахунок пенсій провадиться від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з червня 2023 року. Тому українські пенсіонери зможуть отримати у червні отримають виплати одразу за три місяці -- за червень, травень та квітень.

Причина такої затримки виплати -- дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

Хто із пенсіонерів, у якому розмірі зможе отримати доплати

Квітневий перерахунок пенсій торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку. Отримати доплату можуть пенсіонери, які продовжують працювати, мають не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7000 гривень, -- зазначили у Пенсійному фонді. Такі пенсіонери зможуть отримати 1200 грн доплати.

Загалом же розмір виплат буде індивідуальним, чим вищою буде заробітна плата, тим вищою надбавка. Перераховані будуть виплати:

Пенсіонерів, що працюють та які станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу.

Або тих пенсіонерів, з моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки.

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