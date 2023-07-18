Хто з пенсіонерів повинен до 31 грудня пройти обов’язкову перевірку, щоб отримувати виплати

Деяким пенсіонерам потрібно до 31 грудня пройти ідентифікацію, як це зробити

Українські пенсіонери, які виїхали та перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб отримувати виплати.

Яким чином пенсіонери можуть пройти фізичну ідентифікацію для подовження пенсійних виплат

До 31 грудня українські пенсіонери, які проживають за кордоном, можуть пройти фізичну ідентифікацію у такий спосіб:

Скористатись послугою Дія.Підпис, сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому електронному кабінеті.

Через консульську посадову особу засвідчити поточне місце проживання за кордоном у відповідній країні проживання.

Оформлення та отримання пенсій за кордоном

У випадку, якщо українці досягли пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, вони можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Отримувати виплати українські пенсіонери, які перебувають за кордоном можуть міжнародними переказами через Укрпошту. Йдеться про виплати для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

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