Хто з українських військових може отримати одноразову виплату розміром 700 тисяч гривень

Для кого та в якому розмірі доступна одноразова допомога

Військовослужбовці, які отримали інвалідність можуть отримати виплату у розмірі 700 тисяч гривень, повідомляє юрист Михайло Лобунько.

Від чого залежить розмір виплати

Розмір фінансової допомоги у зв’язку з інвалідністю військовослужбовців залежить від:

ступеня каліцтва,

місця та часу поранення.

При цьому встановлення інвалідності не обов’язково може бути спричинено пораненням під час виконання бойових завдань.

Який може бути розмір допомоги

Виплати можуть змінюватися залежно від різних чинників і бути такими:

Військові, які отримали травму при виконанні бойового завдання та набули інвалідності II групи можуть отримати 300 прожиткових мінімумів або на сьогодні 776 700 гривень.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби — 90 прожиткових мінімумів або 233 010 гривень.

Захисники, які не мають інвалідності, але були травмовані та частково втратили працездатність після проходження МСЕК чи доведення факту травмування можуть отримати 70 прожиткових мінімумів або 181 230 гривень.

Строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані та резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби у резерві - 50 прожиткових мінімумів, 129 450 гривень.

Якщо раптом військово-лікарська комісія зробила помилковий висновок стосовно вашого стану здоров’я, його можна оскаржити.

Підставами для оскарження рішення ВЛК можуть бути випадки:

Якщо лікар встановив не ту спеціалізацію наявності чи відсутності захворювання.

При винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб.

Якщо лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

У процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов’язки військовослужбовця.

Також можна оскаржити рішення, яке було винесено після формальне проходження комісії, тобто «на папері», без реального обстеження.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо раптом ВЛК винесла помилковий висновок переглянути рішення ВЛК можна через повторне чи контрольне медичне обстеження військово-лікарською комісією. Можна звернутися до військово-лікарські комісії обласних та Київського міського військкоматів, які мають право переглядати постанови ВЛК районних (міських) військкоматів. Постанови ВЛК будь-якого рівня можуть бути переглянуті центральною військово-лікарською комісією, яка розташована в Києві. Врешті-решт, оскаржити рішення ВЛК можна у суді.

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