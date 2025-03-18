Хто з українців може не платити за комуналку: відповідь експерта

Життя на тимчасово окупованих територіях супроводжується численними труднощами, серед яких — комунальні борги.

На тимчасово окупованих територіях питання оплати комунальних послуг залишається складним і залежить від різних факторів. Зокрема, якщо постачання послуг припинене, заборгованість може не нараховуватися.

Про це для “24 Каналу” розповіла керівниця адвокатського бюро Анна Даніель.

За її словами, в багатьох випадках громадяни не зобов’язані платити, оскільки інфраструктура зруйнована, а контроль України над територією відсутній.

Ще один важливий аспект — правові нюанси. Навіть якщо постачання припинилося, компанії можуть продовжувати нараховувати борги, оскільки це відповідає загальному правилу українського законодавства.

Водночас, за словами адвоката Станіслава Лифлянчика, якщо компанія продовжує працювати в окупації, це може бути розцінено як кримінальний злочин.

В Україні передбачено кілька механізмів захисту для громадян, які опинилися в окупації:

пільги;

відстрочка платежів;

реструктуризація боргів.

У кожному конкретному випадку рішення щодо нарахування заборгованості залежить від інфраструктурного стану регіону та постачальників послуг.

Нагадаємо, наразі в уряді не розглядають питання підняття тарифів на комунальні послуги найближчим часом.

Читайте також: