Хто з українців може отримати майже 11 тис. грн допомоги: в уряді повідомили

Допомогу надають евакуйованим сім’ям з дітьми.
ЮНІСЕФ надає грошову допомогу сім'ям переселенців з дітьми, які переїхали з небезпечних районів, де була оголошена обов'язкова евакуація.
Про повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Зазначається, що сім'ї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини: максимум п'ять осіб, серед яких до двох дорослих.
Допомогу надають евакуйованим сім’ям з дітьми, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:
- у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
- сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;
- дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
- сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.
Нагадаємо, в Україні пенсіонерам щомісяця доплачуватимуть 2361 грн. Йдеться про пенсіонерів-чорнобильців.
Читайте також:
- Експерт розповів, яким буде курс долара в грудні: чи очікувати зростання
- В Україні зростуть пенсії: коли та наскільки
- Не тільки вчителі: хто ще від 1 січня отримає надбавку до зарплати