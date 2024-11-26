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Хто з українців може отримати майже 11 тис. грн допомоги: в уряді повідомили

Хто з українців може отримати майже 11 тис. грн допомоги: в уряді повідомили

Гроші. / Фото: pixabay.com

Допомогу надають евакуйованим сім’ям з дітьми.

ЮНІСЕФ надає грошову допомогу сім'ям переселенців з дітьми, які переїхали з небезпечних районів, де була оголошена обов'язкова евакуація.

Про повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Зазначається, що сім'ї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини: максимум п'ять осіб, серед яких до двох дорослих.

Допомогу надають евакуйованим сім’ям з дітьми, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

  • у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
  • сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Нагадаємо, в Україні пенсіонерам щомісяця доплачуватимуть 2361 грн. Йдеться про пенсіонерів-чорнобильців.

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