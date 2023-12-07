Хто з українців ризикує втратити субсидію на комуналку: пояснення Пенсійного фонду

Деяким українцям можуть відмовити в наданні житлових субсидій.
Українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть позбутися субсидії.
Про це повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду Олена Охріменко.
З її слів, якщо заборгованість перевищує 680 гривень і не погашена протягом трьох місяців, ПФУ не призначає субсидію, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.
Зазначимо, що згідно з рішенням уряду субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить у середньому від 350 до 400 гривень.
Під час розрахунку житлової субсидії від початку опалювального сезону 2023−2024 років враховуються доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року, доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі серпневої пенсійної виплати.
Відновити субсидію, у якій відмовили, можливо. Для цього потрібно:
- погасити заборгованість
- укласти з ПФУ договір про реструктуризацію
Варто зазначити, що Верховна Рада України прийняла державний бюджет України на 2024 рік. Основна стаття видатків - оборона. Проте збільшені видатки і на соціальну підтримку українців. Зокрема, заплановане забезпечення в повному обсязі житлових субсидій.
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