Хто з українців збідніє 2025 року: попередження економіста

Експерт пояснив, – "якщо дохід виріс менше, аніж виросли ціни – для мене це трагедія".

В Україні зростання середньої зарплати не покриє прогнозовану інфляцію 2025 року. Реальні доходи українців впадуть, і це передусім стосуватиметься малозабезпечених верств населення.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє Telegraf.

Експерт пояснив, що помилково однобоко підходити до питань оцінки споживчого кошика українця, говорячи тільки про зростання цін. Адже окрім інфляції, є ще і зростання доходів. Пендзин розповів, чому треба звертати увагу саме на купівельну спроможність.

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"Якщо інфляція – 10%, а ваші доходи виросли за рік на 20, то ви стали на 10% краще жити. У вас на 10% зросла купівельна спроможність. І кожен раз, отримуючи заробітну плату, ми співміряємо, що можемо на ці гроші купити", – сказав економіст.

Він звернув увагу, що 2025 року в державному бюджеті закладено 9,5% зростання споживчих цін. Водночас були заморожені соціальні стандарти.

"Цього року у нас заморожені соціальні стандарти, тобто за 9,5% інфляції у нас доходи не виростуть на жодну копійку. Ба більше, середньорічне зростання середньої заробітної платні (у грудні 2024 року вона була 22 500 грн, а 2025-го має бути на рівні 24 200) – менше 10%", – розповів Пендзин.

За його оцінками, навіть за умови досягнення прогнозних цифр зростання середньої зарплати в Україні не покриє інфляцію.

"Реальні доходи впадуть, насамперед це стосуватиметься малозабезпечених верств населення. Давайте будемо тверезими, що за всієї поваги до Кабінету міністрів, до Офісу президента, до ініціатив "тисячі Зеленського", до новорічних доплат 1 000 грн до зарплати вчителям (до речі, лікарям так і не додали), це не покриває зростання цін", – наголосив експерт.

Він додав, що якщо вартість хліба зросла більше, ніж доходи українців, то вони почали фізично менше споживати хліба.

"Мені все одно, наскільки виросли ціни – мене набагато більше цікавить, наскільки виріс мій дохід. Якщо дохід виріс менше, ніж виросли ціни – для мене це трагедія", – пояснив Пендзин.

До слова, фактична споживча інфляція у грудні 2024 року перевищила прогноз Національного банку України, і найближчими місяцями ціни продовжать зростати.

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