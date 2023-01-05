Хто зможе отримати допомогу 16 тис. гривень цього року : нова допомога від Червоного хреста

Фінансова допомога у розмірі 4000 грн щомісячно — хто зможе отримати
2023 року Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного хреста України запускають новий проєкт фінансової підтримки ветеранів війни. Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність І-II групи.
Постанова про реалізацію проєкту ухвалена під час засідання Кабміну 16 грудня 2022 року.
Хто зможе отримати допомогу
Отримати гроші зможуть ветерани, яким наданий статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Який розмір допомоги
Інваліди війни зможуть отримувати грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн на місяць протягом чотирьох місяців, загалом 16 тис. грн.
Заяву можна буде подати в електронній формі, наразі проєкт знаходиться на стадії технічного доопрацювання.
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