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Хто зможе отримати допомогу 16 тис. гривень цього року : нова допомога від Червоного хреста

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Хто зможе отримати допомогу 16 тис. гривень цього року : нова допомога від Червоного хреста

Фінансова допомога ветеранам

Фінансова допомога у розмірі 4000 грн щомісячно — хто зможе отримати

2023 року Міністерство ветеранів спільно з Товариством Червоного хреста України запускають новий проєкт фінансової підтримки ветеранів війни. Допомога призначена для ветеранів, які отримали інвалідність І-II групи. 

Постанова про реалізацію проєкту ухвалена під час засідання Кабміну 16 грудня 2022 року.

Хто зможе отримати допомогу

Отримати гроші зможуть ветерани, яким наданий статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Який розмір допомоги

Інваліди війни зможуть отримувати грошову допомогу в розмірі 4 тис. грн на місяць протягом чотирьох місяців, загалом 16 тис. грн.

Заяву можна буде подати в електронній формі, наразі проєкт знаходиться на стадії технічного доопрацювання.

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Дата публікації
Перегляди
3956
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