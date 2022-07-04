Хто зможе вийти на пенсію у 55 років: роз'яснення ПФУ

Хто зможе вийти на пенсію у 55 років: роз'яснення ПФУ

Право на пенсію у 55 років має низка категорій працівників залізничного транспорту. Яким категоріям працівників пенсія за віком може бути призначена достроково - в матеріалі ТСН.ua.

Право на пенсію у 55 років має і низка категорій працівників залізничного транспорту. У Пенсійному фонді роз’яснили, що пенсія за вислугу років призначається особам відповідно до переліку професій та посад працівників локомотивних бригад та окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень та забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті і в метрополітені та користуються правом на пенсію за вислугу років.

З повним переліком таких професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення», можна ознайомитися у документі «Список професій та посад робітничих локомотивних бригад та окремих категорій працівників».

За яких умов такі працівники зможуть вийти на пенсію

досягнення віку 55 років;

наявність страхового стажу станом на 3 жовтня 2017 року (дня набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій») — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень та забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті;

звільнення з посади, що дає право на вихід на пенсію за вислугою років.

Пенсія за віком може бути призначена достроково іншим категоріям працівників:

В разі, якщо працівника звільнено у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства і йому залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років).

Якщо він зареєструвався у державній службі зайнятості, але там відсутня відповідна вакансія.

Якщо працівник має повний страховий стаж, для жінок це 30 років, для чоловіків – 35 років.

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