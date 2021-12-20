І пенсіонери: Арахамія допустив імовірність розширення "економічного паспорту українця"

Люди літнього віку не мають додаткових заробітків, зауважив Арахамія.

Дію "економічного паспорта" надалі можуть розширитися на і пенсіонерів віком від 70-80 років.

Про це сказав лідер фракції" Слуга народу "Давида Арахамії в інтерв'ю виданню"Інтерфакс-Україна".

За його словами, у людей похилого віку, особливо старші 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків. Тому, на його думку, "їм треба отримувати безумовний базовий дохід".

"І кошти за використання українських надр спрямовуватимуться на персональні банківські рахунки дітей і в майбутньому вони зможуть використовувати їх на навчання, купівлю житла", - додав Арахамія.

Політик каже, що ідею з "економічними паспортами" з часом навряд скасовуватимуть. Він запевняє, що на це не вплинуть жодні зовнішні фактори, навіть економічна криза. З його слів, "це буде політичне самогубство - забрати гроші у дітей".

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт" - ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: від якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт українця", яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Своєю чергою, очільник Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пояснив, коли діти досягнуть повноліття, на їхніх рахунках буде по 10 тисяч доларів. Вони зможуть витратити ці кошти на освіту або ж на них придбати власне житло в країні. Припускають, що таку можливість даватимуть дітям, які народжені від 2019 року.

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