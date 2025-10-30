"Я в шоці": українка назвала свої витрати на місяць у Греції (відео)

Українка Христина, яка живе у Греції / © скриншот з відео

Реклама

Українка Христина, яка проживає у Греції, поділилася своїми витратами на життя, розкривши, що менш ніж за місяць вона витратила вже понад 4 100 євро. Найбільша частка цієї суми йде на оренду будинку.

Про це йдеться у відео в TikTоk-акаунті kristina_skazala.

Попри те, що за весь місяць Христина лише двічі відвідувала ресторани, витрати виявилися значними.

Реклама

«Я почала рахувати наші витрати і я не була готова до такого результату. Сказати, що я в шоці — це нічого не сказати«, — сказала на відео українка.

За її словами, станом на 18 травня вона вже витратила 4 101 євро, хоча місяць ще не закінчився. Найбільшу частину цієї суми — 2 300 євро — становить оплата за будинок.

«Також цього місяця нам потрібно буде заплатити 200 євро за прибирання території та підготовку її до літнього сезону. Ці гроші я ще не враховувала», — розповіла Христина.

Другою за розміром статтею витрат стали їжа та розваги. Христина зізналася, що того місяця дозволила собі більше, ніж зазвичай — зокрема придбала дошку для сапсерфінгу за 300 євро і планує купити ще одну.

Реклама

До розваг жінка відносить також алкоголь і квитки, тоді як до категорії «їжа» входять звичайні покупки у супермаркетах.

На четвертому місці — витрати на здоров’я: понад 100 євро пішло на ліки. Крім того, частину бюджету забирають Інтернет, мобільний зв’язок та дрібні покупки для дому.

Що цікаво, ресторани виявилися найменш витратною категорією. Христина зауважила, що за весь місяць була в ресторанах лише двічі.

Дата публікації 16:18, 30.10.25 Кількість переглядів 2 Українка розповіла про витрати на місяць у Греції

До слова, раніше блогер порівняв вартість стандартного продуктового кошика (9 позицій) у супермаркетах США (Walmart, Каліфорнія) та України («Сільпо»). У результаті продуктовий кошик у США коштував 1171 грн, а в Україні — 1119 грн. Автор відео наголосив, що попри незначну різницю в цінах, середня зарплата у США (4500 дол.) приблизно вдесятеро вища, ніж в Україні (450 дол.).