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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Як аномальна спека позначається на вашому гаманці — що відбувається з цінами

Аномальна спека й посуха призводять до поганих урожаїв і можуть впливати на ціни на продукти. Ситуацію ускладнюють низький рівень води та війни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як аномальна спека позначається на вашому гаманці — що відбувається з цінами

Через спеку та посуху продукти дорожчають / © pexels.com

Аномальна літня спека та посуха вже позначаються не лише на врожаях, а й на вартості продуктів для споживачів. Ситуацію додатково ускладнюють низький рівень води в річках і війни.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Stern.

Погані врожаї через спекотне літо, низький рівень води та війни мають спільний наслідок — зростання цін на продовольство, яке дедалі сильніше б’є по споживачах.

Автори матеріалу звертають увагу, що посуха може безпосередньо позначатися на гаманцях людей. Через несприятливі погодні умови скорочується врожай, що створює додатковий тиск на продовольчий ринок.

Водночас проблеми з низьким рівнем води можуть ускладнювати перевезення товарів, а війни також впливають на постачання і ціноутворення.

Як результат, споживачі зіткнуться зі зростанням вартості продуктів.

Тим часом ціни на популярний овоч в Україні різко змінилися. Йдеться про картоплю, яка зараз у середньому на 37% дешевша, ніж торік.

Аналітики пояснили, чому ціни падають та чи є передумови для їхнього зростання.

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