Через спеку та посуху продукти дорожчають / © pexels.com

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Аномальна літня спека та посуха вже позначаються не лише на врожаях, а й на вартості продуктів для споживачів. Ситуацію додатково ускладнюють низький рівень води в річках і війни.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Stern.

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Погані врожаї через спекотне літо, низький рівень води та війни мають спільний наслідок — зростання цін на продовольство, яке дедалі сильніше б’є по споживачах.

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Автори матеріалу звертають увагу, що посуха може безпосередньо позначатися на гаманцях людей. Через несприятливі погодні умови скорочується врожай, що створює додатковий тиск на продовольчий ринок.

Водночас проблеми з низьким рівнем води можуть ускладнювати перевезення товарів, а війни також впливають на постачання і ціноутворення.

Як результат, споживачі зіткнуться зі зростанням вартості продуктів.

Тим часом ціни на популярний овоч в Україні різко змінилися. Йдеться про картоплю, яка зараз у середньому на 37% дешевша, ніж торік.

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Аналітики пояснили, чому ціни падають та чи є передумови для їхнього зростання.

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