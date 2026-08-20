- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Як аномальна спека позначається на вашому гаманці — що відбувається з цінами
Аномальна спека й посуха призводять до поганих урожаїв і можуть впливати на ціни на продукти. Ситуацію ускладнюють низький рівень води та війни.
Аномальна літня спека та посуха вже позначаються не лише на врожаях, а й на вартості продуктів для споживачів. Ситуацію додатково ускладнюють низький рівень води в річках і війни.
Про це йдеться у матеріалі німецького видання Stern.
Погані врожаї через спекотне літо, низький рівень води та війни мають спільний наслідок — зростання цін на продовольство, яке дедалі сильніше б’є по споживачах.
Автори матеріалу звертають увагу, що посуха може безпосередньо позначатися на гаманцях людей. Через несприятливі погодні умови скорочується врожай, що створює додатковий тиск на продовольчий ринок.
Водночас проблеми з низьким рівнем води можуть ускладнювати перевезення товарів, а війни також впливають на постачання і ціноутворення.
Як результат, споживачі зіткнуться зі зростанням вартості продуктів.
Тим часом ціни на популярний овоч в Україні різко змінилися. Йдеться про картоплю, яка зараз у середньому на 37% дешевша, ніж торік.
Аналітики пояснили, чому ціни падають та чи є передумови для їхнього зростання.