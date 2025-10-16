ТСН у соціальних мережах

Як блекаути вплинуть на ціни в Україні: чи очікувати здорожчання продуктів

Аграрії попереджають: через відсутність електроенергії подорожчають молочні, м’ясні вироби, хліб та овочі.

Блекаут

Блекаут / © iStock

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть спричинити нове зростання цін на продукти харчування. Якщо ситуація з відключеннями світла погіршиться, подорожчання може сягнути до 30%.

Про це попередив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі для “Труха”.

За його словами, нинішні ризики схожі на події 2022–2023 років, коли бізнес змушений був використовувати генератори для підтримки роботи виробництв. Це, своєю чергою, збільшувало витрати підприємств і впливало на ціни.

“Ми можемо опинитися у ситуації, коли товаровиробники та переробники будуть змушені зменшувати обсяги продукції, а собівартість — зростатиме. І, на жаль, ми це відчуємо по своїх гаманцях”, — зазначив Марчук.

Найбільше, за його словами, подорожчають продукти, які залежать від електроенергії та мають короткий термін зберігання:

  • молочна продукція,

  • м’ясо,

  • яйця,

  • хліб,

  • овочі (особливо ті, що зберігаються в холодильниках у зимовий період).

Фахівець пояснив, що ціни на ці товари можуть зрости на 7–15%, якщо відключення триватимуть кілька годин щодня, і до 30% — у разі тривалих блекаутів.

“Наприклад, якщо світла немає 8 годин на добу, то виробництво молока може здорожчати на 15%, адже усі процеси — від доїння до охолодження — залежать від електроживлення. А використання генераторів лише збільшує витрати, адже це потужне обладнання, що працює на дорогому дизелі”, — пояснив заступник голови ВАР.

Марчук також зауважив, що навіть короткочасні перебої з електрикою здатні підштовхнути виробників до підвищення цін, адже енергетична нестабільність безпосередньо впливає на логістику, зберігання і сам процес виготовлення продуктів.

Нагадаємо, через атаки РФ можливі нові блекаути фахівці радять українцям створити запас готівки на 1–2 тижні та підготувати все необхідне для виживання без світла.

