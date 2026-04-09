Як дізнатися про борг за податок на нерухомість: покрокова інструкція

Власникам житла в Україні більше не потрібно стояти в чергах, щоб дізнатися про свої зобов’язання перед бюджетом. Є чотири зручні цифрові сервіси, які допоможуть миттєво виявити борг за податок на нерухомість та уникнути штрафів.

Про це пише видання «Новини.LIVE».

Як перевірити, чи є борг за податок на нерухомість?

Перевірка через Електронний кабінет

Найбільш повну інформацію про те, чи є борг за податок на нерухомість, можна знайти на офіційному порталі Державної податкової служби. Щоб увійти до Електронного кабінету, достатньо скористатися «Дія.Підпис» або BankID — без черг і складних паролів.

Після входу відкрийте розділ «Стан розрахунків з бюджетом»: саме тут зазвичай червоним позначаються суми, які ви «проґавили». У цьому розділі доступний детальний звіт із історією платежів за попередні роки.

Якщо потрібно з’ясувати, за що саме нараховано податок, варто перейти у вкладку «ЕК для громадян», як радять у ДПС у Рівненській області. Там зберігаються електронні копії податкових повідомлень-рішень (ППР), які раніше надсилали поштою.

Станом на 2026 рік такі документи мають повну юридичну силу. Крім того, можна одразу завантажити готову квитанцію з правильними реквізитами, що допомагає уникнути помилок під час введення даних у банківському застосунку.

Перевірка через «Дію»

У державному застосунку «Дія» також доступна базова інформація про податкові зобов’язання. Хоча вона менш деталізована, цього достатньо, щоб швидко перевірити наявність боргу.

Для отримання детальної інформації система зазвичай перенаправляє користувача до Електронного кабінету платника податків.

Перевірка боргу через телефон

Зручним варіантом є мобільний застосунок «Моя податкова». Після авторизації у профілі користувача відображається повна інформація про стан розрахунків із бюджетом.

Також можна скористатися чат-ботом InfoTAX у Telegram або Viber: після швидкої авторизації він показує актуальні дані про податки та надсилає push-сповіщення про нові нарахування. Це один із найшвидших способів отримати потрібну інформацію без встановлення додаткових сервісів.

Нагадаємо, 2026 року податок на нерухомість в Україні зросте через підвищення мінімальної зарплати до 8647 грн, що підняло максимальну ставку за «зайвий» метр до 120 грн. Оподатковується лише площа, що перевищує 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків або 180 кв. м для змішаного типу власності. Місцева влада може знижувати ставку (наприклад, у Львові вона становить 1% замість граничних 1,5%), але не посилювати ліміти. Власники квартир понад 300 кв.м та будинків понад 500 кв. м додатково сплачують 25 тис. грн на рік. Платіжки мають надійти до 1 липня 2026 року. За прострочення платежу у понад 30 днів передбачено штраф до 20% від суми боргу та можливе стягнення через суд.