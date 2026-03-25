Як дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу за квартиру чи будинок онлайн

Податок на нерухомість

Українці, власники нерухомості все частіше обирають цифрові сервіси замість традиційних візитів до податкових інспекцій. Онлайн платформи дозволяють дистанційно контролювати стан розрахунків із бюджетом. Такий підхід не лише спрощує процес моніторингу нарахувань, а й допомагає платникам вчасно виявляти заборгованість. Це, своєю чергою, є надійним захистом від автоматичного нарахування пені та застосування штрафних санкцій за несвоєчасну оплату.

Як перевірити борг в Електронному кабінеті платника податків

Найбільш надійним та офіційним інструментом для контролю власних фінансів є Електронний кабінет платника податків на порталі Державної податкової служби. Щоб розпочати роботу, необхідно пройти процедуру авторизації на головній сторінці сервісу за посиланням cabinet.tax.gov.ua. Система пропонує кілька зручних способів входу — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), через застосунок Дія.Підпис або за допомогою системи BankID. Після успішного підтвердження особи користувач отримує повний доступ до своєї персональної податкової історії.

Для того, щоб переконатися у відсутності заборгованості, варто насамперед звернути увагу на розділ «Стан розрахунків з бюджетом». Тут у режимі реального часу відображається детальна таблиця з інформацією про всі нараховані податки. Саме в цьому вікні можна побачити не лише основну суму зобов’язань, а й дані про можливий борг чи вже нараховану пеню, якщо терміни оплати було порушено.

Якщо ж ви хочете побачити офіційний документ, на підставі якого було зроблено розрахунок, необхідно перейти до вкладки «ЕК для громадян» та обрати пункт «ППР» (податкові повідомлення-рішення). У цьому розділі зберігаються електронні копії повідомлень, де міститься готова квитанція про нарахування податку за попередній рік. Такий підхід дозволяє власнику нерухомості самостійно перевірити правильність розрахунків та завантажити платіжні реквізити без необхідності відвідувати податкову інспекцію особисто.аткова у вашому смартфоні.

Чи можна перевірити податкову заборгованість через смартфон

Для тих, хто надає перевагу мобільним рішенням, Державна податкова служба розробила спеціальний застосунок «Моя податкова», який можна завантажити в App Store або Google Play. Після швидкої авторизації у вкладці «Мої дані» відкривається повний звіт про стан розрахунків із бюджетом. Це дозволяє власнику житла в будь-який момент перевірити, чи сформовано нові нарахування та чи немає за ним непогашених залишків.

Перевірка боргів у «Дії»

Паралельно з цим базова інформація про податкову заборгованість інтегрована і в державний застосунок «Дія». У меню «Сервіси» через розділ «Податки» користувач може отримати загальні дані про свої борги. Хоча цей інструмент менш деталізований, ніж спеціалізований кабінет податкової, він ідеально підходить для швидкої перевірки статусу «чистий перед бюджетом».

Швидка перевірка через месенджери та чат-боти

Ще одним швидким способом дізнатися про стан рахунків є офіційний чат-бот InfoTAX, доступний у Telegram та Viber. Цей сервіс працює за принципом миттєвих запитів — після короткої процедури ідентифікації користувач отримує актуальну інформацію про свої податкові зобов’язання безпосередньо в месенджері. Це дозволяє за лічені хвилини з’ясувати ситуацію без встановлення додаткових програм на телефон.

Важливі правила сплати податку на нерухомість у 2026 році

Варто пам’ятати, що у 2026 році громадяни сплачують податок за попередній, 2025 рік.

Офіційні податкові повідомлення мають надійти власникам до початку липня, після чого надається термін у 60 днів для проведення оплати.

Податок нараховується виключно на ту площу, що перевищує встановлені законодавством пільгові ліміти — 60 квадратних метрів для квартир та 120 для житлових будинків.

У разі несвоєчасної сплати передбачено штрафи в розмірі від 10 до 20 відсотків від суми боргу, тому регулярна перевірка онлайн-кабінету є надійним способом уникнути зайвих витрат.

Якщо ж ви виявили у цифрових сервісах помилкові нарахування або неактуальні дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем вашої реєстрації для проведення звірки та внесення корективів.