Як купити продукти на "Зимову тисячу": перелік кодів торгових мереж

Українці отримали змогу купувати продукти вітчизняного виробництва (крім підакцизних) із використанням коштів державних ініціатив «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».

Першими цю опцію запровадили торгові мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ! , Fozzy) та «Близенько».

Розраховуватися в межах програми можна відповідно до постанови Кабміну №1443, де визначено MCC-коди.

Перелік кодів торгових мереж:

MCC 5411 — супермаркети та продуктові магазини

MCC 5499 — ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів

Наразі кошти «Зимової підтримки» вже можна використовувати на низку послуг та товарів, ліків.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Від 15 листопада почався прийом заявок на одноразову виплату 1000 гривень. Оформити допомогу можна для себе і для дитини.

Використати кошти можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Гроші нарахують на картку Національний кешбек для виплати, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.