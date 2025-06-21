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Як не натрапити на фальшиві долари в Україні: ознаки підробки і де не варто купувати валюту
Шахраї в Україні все частіше підробляють долари. Найбільше ризиків — на чорному ринку й в Інтернеті.
Долар залишається найпопулярнішою іноземною валютою в Україні — саме тому його часто підробляють, а фальшиві купюри не приймають ані банки, ані обмінники.
Про це повідомило видання 24 Канал.
Де не варто купувати долари США:
На чорному ринку. Найбільше підроблених банкнот саме там. Навіть перевірені продавці можуть не знати, що купюра — фальшива.
Через оголошення в Інтернеті. На популярних сайтах можна натрапити на привабливу пропозицію, яка виявиться шахрайською.
У Telegram-каналах і соцмережах. Там часто пропонують «вигідний курс», але валюта може бути підробленою.
У невідомих онлайн-продавців. Купівля доларів в Інтернеті без гарантій — великий ризик натрапити на шахраїв.
Найнадійніші місця для купівлі валюти — ліцензовані банки та обмінні пункти. У разі проблем із купюрою тут можна подати офіційну скаргу.
Ознаки фальшивих доларів
Справжні долари мають водяний знак і захисну смужку, які видно на світлі.
Якщо нахилити справжню купюру, цифра номіналу змінює колір. У фальшивках часто вона залишається незмінною.
Справжня банкнота має мікродрук, який можна побачити через збільшувальне скло. Підробки часто його не мають.
Справжній долар хрустить й не рветься легко.
На оригінальних купюрах є рельєфний друк.
Фальшива купюра номіналом 100 доларів часто не має синьої тривимірної стрічки та зображення дзвоників.
Найкраще перевіряти долари у банку чи офіційному обміннику. Там є професійне обладнання, здатне виявити навіть майстерні підробки.
Нагадаємо, банкір спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця 2025-го.