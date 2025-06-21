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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Як не натрапити на фальшиві долари в Україні: ознаки підробки і де не варто купувати валюту

Шахраї в Україні все частіше підробляють долари. Найбільше ризиків — на чорному ринку й в Інтернеті.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Долари

Долари / © Associated Press

Долар залишається найпопулярнішою іноземною валютою в Україні — саме тому його часто підробляють, а фальшиві купюри не приймають ані банки, ані обмінники.

Про це повідомило видання 24 Канал.

Де не варто купувати долари США:

  • На чорному ринку. Найбільше підроблених банкнот саме там. Навіть перевірені продавці можуть не знати, що купюра — фальшива.

  • Через оголошення в Інтернеті. На популярних сайтах можна натрапити на привабливу пропозицію, яка виявиться шахрайською.

  • У Telegram-каналах і соцмережах. Там часто пропонують «вигідний курс», але валюта може бути підробленою.

  • У невідомих онлайн-продавців. Купівля доларів в Інтернеті без гарантій — великий ризик натрапити на шахраїв.

Найнадійніші місця для купівлі валюти — ліцензовані банки та обмінні пункти. У разі проблем із купюрою тут можна подати офіційну скаргу.

Ознаки фальшивих доларів

  • Справжні долари мають водяний знак і захисну смужку, які видно на світлі.

  • Якщо нахилити справжню купюру, цифра номіналу змінює колір. У фальшивках часто вона залишається незмінною.

  • Справжня банкнота має мікродрук, який можна побачити через збільшувальне скло. Підробки часто його не мають.

  • Справжній долар хрустить й не рветься легко.

  • На оригінальних купюрах є рельєфний друк.

  • Фальшива купюра номіналом 100 доларів часто не має синьої тривимірної стрічки та зображення дзвоників.

Найкраще перевіряти долари у банку чи офіційному обміннику. Там є професійне обладнання, здатне виявити навіть майстерні підробки.

Нагадаємо, банкір спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця 2025-го.

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