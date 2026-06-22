Як не втратити право на державну компенсацію за житло: через що найчастіше відмовляють у її наданні

Компенсація за зруйноване житло

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Через що найчастіше зараз українцям відмовляють у компенсаціях за житло

Відсутність належним чином оформленого права власності на нерухомість залишається однією з найпоширеніших причин, через яку громадяни України втрачають можливість отримати державну допомогу на відновлення осель, пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій.

За офіційними даними Міністерства розвитку громад та територій України, загальна кількість постраждалих від російської агресії об’єктів уже перевищила 342 000, причому майже 300 000 із них — це саме житлові будинки та квартири. Попри масштабність руйнувань, далеко не всі власники можуть скористатися державною програмою «єВідновлення» через юридичні нюанси з документами. За три роки активної роботи цього механізму грошову допомогу або житлові сертифікати вже отримали 196 067 українських родин, а загальна сума фінансування сягнула 89,7 мільярда гривень.

Чому виникають юридичні перешкоди

Як пояснює очільник Міністерства розвитку громад та територій Олексій Кулеба, головний ризик неотримання виплат загрожує двом категоріям громадян, а саме, власникам житла, яке взагалі не було приватизоване, володарям нерухомості, документи на яку оформлювалися до 2013 року.

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Як відомо, до 2013 року єдиного електронного реєстру не існувало, а всі відомості фіксувалися виключно на паперових носіях в архівах Бюро технічної інвентаризації (БТІ). Якщо ці дані згодом не були перенесені до сучасної цифрової бази, для системи «єВідновлення» майно залишається «невидимим», що унеможливлює автоматичне погодження заявки.

Згідно з нормами українського законодавства та роз’ясненнями юристів, якщо житловий об’єкт буде повністю зруйнований, провести його приватизацію заднім числом стане юридично неможливо. Відповідно, за відсутності офіційного статусу власника держава не зможе нарахувати компенсацію.

Як захистити своє майно

Для того щоб убезпечити себе від бюрократичних перешкод та гарантувати право на виплати, необхідно заздалегідь внести відомості про майно до Державного реєстру речових прав (ДРРП).

Перевірити наявність цифрового запису можна самостійно через портал «Дія», звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до приватного чи державного нотаріуса.

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Якщо майно потребує приватизації та реєстрації, необхідно виконати такі кроки:

Необхідно відвідати ЦНАП або місцевий орган приватизації за місцем розташування нерухомості.

Оформити офіційну заяву та додати до неї наявні ордери, технічний паспорт чи інші старі документи на житло.

Орган приватизації проводить правовий аналіз паперів та виносить відповідне рішення. Заявнику видається офіційне свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Отримане право власності обов’язково реєструється в ДРРП. Якщо процедура проходила поза ЦНАПом, внести дані до реєстру можна самостійно в онлайн-режимі через застосунок «Дія» або під час візиту до нотаріуса.

Своєчасне внесення інформації до електронних баз даних є єдиним надійним способом уникнути тривалих судових тяганин та максимально пришвидшити отримання фінансової допомоги від держави у разі надзвичайної ситуації.

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