Як не залишитися без державних виплат 2026 року: нові правила для ВПО

Виплати для ВПО

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Тисячі внутрішньо переміщених осіб в Україні ризикують раптово втратити щомісячну грошову допомогу від держави, навіть якщо раніше кошти надходили на рахунок без жодних затримок. Через неуважність до деталей державні виплати можуть просто заблокувати, залишивши родину без фінансової підтримки в найважчий момент.

Що змінилося від липня 2026 року

Від липня 2026 року в Україні запрацював новий порядок моніторингу та призначення щомісячної державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Головна зміна полягає в тому, що державні органи посилили перевірку реальних життєвих обставин кожного отримувача через державні реєстри.

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Якщо раніше виплати могли надходити тривалий час без додаткових перевірок, то тепер держава ретельно відстежує будь-які життєві зміни. Зокрема, Міністерство фінансів почало автоматично відстежувати терміни перебування громадян за кордоном, якщо поїздка триває понад 90 днів поспіль, це може позбавити людину статусу ВПО. Під особливий контроль також потрапили переїзд на нову адресу, зміна майнового стану або коригування складу родини. Якщо актуальні дані отримувача відрізняються від інформації в офіційних реєстрах, нарахування автоматично призупиняють до з’ясування всіх обставин.

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Кому потрібно самостійно оновити інформацію для збереження виплат

Щоб державна допомога для внутрішньо переміщених осіб надходила без затримок і не була заблокована через невідповідність даних у реєстрах, окремим категоріям отримувачів необхідно самостійно подбати про актуалізацію інформації. Це стосується таких життєвих ситуацій:

Якщо ви переїхали до іншого міста, селища чи навіть змінили адресу всередині одного населеного пункту, ці дані обов’язково мають бути зафіксовані в офіційних базах.

Якщо у родині хтось народився, помер або відбулися інші зміни у складі членів сім’ї, які впливають на призначення допомоги, інформацію слід оновити.

Якщо ви вперше подаєте документи на призначення виплат для новонародженої або дитини, яка отримала статус внутрішньо переміщеної особи.

Якщо у вас з’явилися нові активи, суттєво змінився дохід чи майновий стан, про це необхідно повідомити органи соціального захисту відповідно до нових вимог законодавства.

Якщо раніше ви отримали відмову в нарахуванні коштів, але тепер маєте документально підтверджені доходи та хочете поновити отримання фінансової підтримки.

Хто отримуватиме кошти автоматично

Водночас певні категорії громадян продовжать отримувати фінансову підтримку без додаткових звернень і перевірок. Автоматичне продовження допомоги зберігається для пенсіонерів із невеликим розміром пенсії, людей з інвалідністю першої та другої груп, дітей із інвалідністю, а також дітей-сиріт за умови дотримання всіх встановлених вимог.

Куди звертатися для перевірки

Перевірити свої дані та дізнатися інформацію про стан виплат можна за телефоном безкоштовної гарячої лінії Пенсійного фонду 0800-503-753 або звернувшись особисто до найближчого сервісного центру ПФУ.

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