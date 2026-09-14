Що зробити до виходу на пенсію, щоб не отримувати мінімальні виплати

Як не втратити гроші на пенсії

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Про майбутню пенсію варто замислитися задовго до завершення трудової діяльності. Адже вже під час оформлення виплат може з’ясуватися, що частина стажу не врахована, внески за окремі періоди не сплачувалися, а роки роботи з неофіційною зарплатою майже не допомогли збільшити майбутню виплату.

Водночас частину таких проблем можна виявити заздалегідь, а в деяких випадках — виправити.

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Від чого залежить розмір пенсії

Під час обчислення пенсії за віком у солідарній системі важливими є два індивідуальні показники — заробіток та страховий стаж.

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Як пояснює Пенсійний фонд України, розмір пенсії визначається з урахуванням заробітної плати або доходу, з якого сплачувалися страхові внески, та коефіцієнта страхового стажу. Тому двоє людей з однаковою тривалістю трудової діяльності можуть отримувати різні пенсії. Значення має не лише кількість років стажу, а й офіційний заробіток.

Для обчислення пенсії за загальним правилом враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи від 1 липня 2000 року. За передбачених законом умов можна додатково врахувати заробіток за будь-які 60 календарних місяців поспіль до цієї дати, якщо його підтверджено документами.

Чому зарплата «в конверті» може позначитися на пенсії

Якщо частину заробітку працівник отримує неофіційно, ці гроші самі собою не збільшують його майбутню пенсію. Для її розрахунку має значення офіційний дохід, з якого сплачувалися страхові внески. Тому людина може фактично мати досить високий заробіток, але якщо офіційно роботодавець декларує значно меншу суму, саме задекларований дохід матиме значення для пенсійного розрахунку.

Перевірте, який страховий стаж уже зарахований

Не обов’язково чекати пенсійного віку, щоб дізнатися, які відомості про трудову діяльність має Пенсійний фонд. На вебпорталі електронних послуг ПФУ в особистому кабінеті можна переглянути дані про страховий стаж, заробітну плату, трудову діяльність і сплату внесків.

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Особливу увагу варто приділити старим періодам роботи. Після оцифрування трудової книжки відповідні відомості можна переглядати в електронному вигляді.

Якщо паперову трудову книжку не встигли оцифрувати до 10 червня 2026 року, вже набутий стаж через це не втрачається. ПФУ продовжує приймати скановані документи для формування електронних трудових книжок.

Скільки стажу потрібно 2026 року

У 2026 році для призначення пенсії за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

У 2027 році вимога збільшиться до 34 років, а з 2028 року становитиме 35 років.

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У 2026 році для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати щонайменше 23 роки страхового стажу, а у 65 років — щонайменше 15 років.

Якщо у 60 років до необхідного стажу не вистачає лише кількох місяців, чекати до 63 років не обов’язково. Людина може продовжити працювати, набути необхідний стаж і після цього звернутися за пенсією.

Чи кожен місяць роботи повністю входить до стажу

Страховий стаж не завжди дорівнює фактичній тривалості роботи. Щоб місяць був повністю зарахований до страхового стажу, за нього має бути сплачений страховий внесок у розмірі не меншому за мінімальний. Якщо внесок був меншим і необхідної доплати немає, період може бути зарахований пропорційно.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Один із варіантів — добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Спрощений механізм дозволяє укласти договір через портал ПФУ та сплачувати добровільні внески. За встановлених умов ним можуть користуватися як застраховані, так і незастраховані особи, які не є пенсіонерами.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 грн на місяць — 22% мінімальної зарплати. Щоб за відповідних умов зарахувати повний місяць страхового стажу через добровільну сплату, внесок за цей місяць має бути не меншим за цю суму.

Добровільний внесок можна сплачувати не лише за себе, а й на користь іншої людини, наприклад родича. Для цього інформація про таку особу має бути в Реєстрі застрахованих осіб, і вона не повинна бути пенсіонером.

Чи можна «докупити» стаж за минулі роки

Добровільні внески за поточний період і сплата за минулі роки — це різні механізми.

Якщо в минулому були періоди, коли людина не була застрахованою і внески за неї не сплачувалися, за встановлених умов передбачена можливість одноразової сплати ЄСВ за такі періоди.

Пенсійний фонд розмежовує добровільну сплату внесків за поточний період та одноразову сплату за минулі періоди. Умови й вартість у цих випадках відрізняються, тому можливість зарахувати конкретний період варто з’ясовувати до здійснення платежу.

Як відстрочка виходу на пенсію може збільшити її розмір

Якщо людина вже має необхідний страховий стаж і набула право на пенсію за віком, вона може не оформлювати її одразу, а продовжити працювати та звернутися за пенсією пізніше. У такому разі основний розмір майбутньої пенсії може бути збільшений.

Як пояснює Пенсійний фонд України, якщо людина відкладає призначення пенсії на строк до 60 місяців, її основний розмір збільшується на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, набутий після досягнення пенсійного віку.

Наприклад, за один рік відстрочки збільшення становитиме 6%, за два роки — 12%, а за п’ять років — 30%.

Якщо ж людина відкладає призначення пенсії більш ніж на 60 місяців, діє інший коефіцієнт — 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку. Причому цей коефіцієнт застосовується до всього періоду відстрочки. Сам ПФУ наводить такий приклад, якщо відкласти вихід на пенсію на шість років, тобто на 72 місяці, основний розмір пенсії збільшиться на 54%: 72 × 0,75% = 54%.

Водночас відстрочка не обов’язково буде вигідною для кожного. Протягом цього часу людина не отримуватиме пенсію, тому майбутнє збільшення виплати варто співвідносити із сумою пенсій, від яких доведеться тимчасово відмовитися.

Про бажання отримувати пенсію з більш пізнього віку потрібно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, а в Реєстрі застрахованих осіб є всі необхідні відомості про страховий стаж, пенсію можуть призначити автоматично після досягнення пенсійного віку.

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