Як обрати депозит у 2026 році

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Українці продовжують розміщувати вільні кошти на строкових депозитних вкладах у банках. Обсяг таких коштів суттєво зростає протягом цього року. За даними ФГВФО, сума вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках України 1 серпня 2026 року досягла історичного 1,75 трлн грн. Причому громадяни обирають для накопичень національну валюту: на гривневих вкладах українців у серпні було 1,15 трлн грн.

Основні причини зростання популярності строкових вкладів в Україні під час війни —бажання захистити заощадження від інфляційного впливу та прагнення отримувати прогнозований дохід без додаткових ризиків.

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Параметри оцінювання під час вибору депозиту

Надійність: тривалість роботи на українському ринку, системна важливість

Першочергово вкладники звикли орієнтуватися на рівень дохідності депозиту, що пропонує банк, тобто на відсоткову ставку. Але не лише ставка має значення під час вибору комфортного і вигідного вкладу для збереження коштів. Потрібно оцінювати не лише рівень дохідності, але й надійність банку, зручність оформлення та додаткові переваги.

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Фінансову стійкість та репутацію установи підтверджують такі показники як стабільність, ліквідність, внесення до переліку системно важливих банків, тривалість роботи на ринку, підтримка потужного власника.

Серед найстаріших банків України, які відповідають всім цим вимогам та залишаються стійкими навіть у кризові часи в Україні, нині можна виділити лише кілька. Це два банки групи ТАС — Ідея Банк, який працює на банківському ринку вже 37 років, і Таскомбанк, заснований у 1989 році, а також Приватбанк.

Зручність: мобільний застосунок банку для контролювання фінансів

Комфортний депозит — це також зручний цілодобовий доступ вкладника до цифрових рішень банку. Тут традиційно є лідерами monobank, Приватбанк, ПУМБ.

Але не варто недооцінювати застосунок A-Банку та новий застосунок O.Bank від Ідея Банку, які залучають все більше вкладників за депозитами саме через застосунок. Так, за даними Ідея Банку, станом на 1 вересня 2026 року, частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок Ідея Банку O.Bank, становить 65—67%, частка онлайн-оформлення у загальному обсязі оформлених у банку вкладів постійно зростає.

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Через O.Bank клієнти можуть не лише швидко відкрити новий депозит, а й зручно керувати вже наявними вкладами: контролювати строки розміщення, відстежувати нараховані відсотки, поповнювати депозити, якщо це передбачено умовами продукту, та розміщувати нові кошти без відвідування відділення.

Зручне оформлення онлайн і висока дохідність

У банках восени 2026 року найвигіднішими є строкові вклади у гривні на 6, 9 або 12 місяців. За даними НБУ, станом на початок вересня середньозважена ставка за довгостроковими депозитами у гривні становить 14,9% річних.

Але є банки, де умови строкових вкладів дещо скромніші за загальну середньозважену ставку. Наприклад, в Ощадбанку за річним вкладом у гривні ставка становить 11,9% річних, у Креді Агріколь Банку — 10%, а в Райффайзен Банку — 6,5% річних. Проте є банки, у яких можна відкрити депозит з вищою, за середньозважену, ставкою. Наприклад, в А-Банку доступний вклад на 12 місяців зі ставкою 16% річних.

У банках восени 2026 року найвигіднішими є строкові вклади у гривні на 6, 9 або 12 місяців. В Ідея Банку зараз пропонують клієнтам зручний і дуже прибутковий вклад, присвячений 37-річчю Ідея Банку — вклад «Акційний». Відсоткова ставка — від 16,77% до 17,37% річних, розмістити кошти можна онлайн чи у відділенні банку на 6, 9 або 12 місяців, мінімальна сума відкриття вкладу від 1 грн.

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Головною особливістю вкладу «Акційний» від Ідея Банку є наявність надбавок до базової ставки, також є можливість поповнити вклад протягом 30 днів. Оформити депозит можна за кілька кліків у мобільному застосунку O.Bank від Ідея Банку. Пропозиція за цим вкладом активна до 7 жовтня 2026 року.

Депозит «Акційний» поєднує підвищену дохідність та прозору систему надбавок до базової ставки залежно від суми вкладу. Це продукт для клієнтів, які мають вільні кошти на 6—12 місяців і прагнуть зафіксувати максимальну дохідність. Особливо цікавим він є для вкладників, які розміщують значні суми та хочуть отримати додаткову винагороду за довіру до банку.

Залежно від суми вкладу, клієнт отримує надбавку до базової ставки 16,77%. Наприклад, для суми 100—150 тис. грн встановлена надбавка 0,10%, для суми 150—200 тис. грн — 0,20%, для суми 200—300 тис. грн — 0,30% річних. Максимальна надбавка до ставки — 0,60% річних — додається у разі розміщення вкладу на суму від 1 млн грн.

Для багатьох українських родин строковий депозит залишається одним із найзрозуміліших та найдоступніших інструментів збереження коштів. Саме депозит часто використовують для формування фінансової подушки безпеки, накопичення на великі покупки, освіту дітей або інші важливі життєві цілі. Сучасний депозит дає змогу не лише зберігати заощадження, а й забезпечувати їх помірне зростання за мінімального рівня ризику, що робить його важливою складовою частиною сімейного фінансового плану.

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