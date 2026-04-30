Як обрати найкращу дату для виходу на пенсію і як це впливає на її розмір

Призначення пенсії

Оскільки пенсія призначається один раз на все життя, будь-яка помилка на етапі подачі документів може призвести до втрати значних сум. Тому вибір дати виходу на заслужений відпочинок — це не просто формальність, а важливе фінансове рішення, наголошує пенсійна адвокатка Тетяна Ходіневич, яке дозволяє майбутнім пенсіонерам суттєво збільшити свої щомісячні виплати.

Коли найкраще виходити на пенсію: що радить адвокатка

Особливу увагу на дату подачі заяви варто звернути тим, чий день народження припадає на кінець року — з 2 жовтня по 31 грудня. Для цієї категорії громадян існує легальна можливість підвищити розмір виплат, якщо перенести візит до ПФУ на початок наступного календарного року, порадила Тетяна Ходіневич.

Головна причина криється у формулі розрахунку, де ключову роль відіграє показник середньої заробітної плати по країні за 3 попередні роки. Цей показник оновлюється щороку і зазвичай демонструє зростання. Подавши документи у січні, ви дозволяєте системі врахувати вищу середню зарплату за оновлений трирічний період, що автоматично робить вашу пенсію вагомішою на роки вперед.

Для тих, хто народився у перші дев’ять місяців року (січень–вересень), особливих преференцій від очікування нового року немає, тому вони можуть звертатися за оформленням одразу після іменин.

Правило трьох місяців: як не втратити виплати

Законодавство встановлює чіткі часові межі, які визначають, з якого саме моменту вам почнуть нараховувати гроші:

Якщо ви звернетеся до ПФУ протягом трьох місяців після дня народження , виплати будуть призначені з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Ви отримаєте кошти за весь пропущений час.

Якщо подати заяву пізніше тримісячного терміну, пенсія буде нараховуватися лише з дати фактичного звернення. Будь-які попередні місяці оплачені не будуть, і ці гроші держава вже не поверне.

Пастка «сусідських порад» та важливість консультації

Адвокатка застерігає від довіри до непрофесійних порад. На практиці трапляються прикрі випадки, коли люди (наприклад, учасники бойових дій) через хибні підказки знайомих чекають роками, втрачаючи десятки тисяч гривень законних виплат. Важливо пам’ятати: первинне призначення пенсії — це база, на основі якої надалі відбуватимуться лише перерахунки. Будь-яка консультація з юристом або офіційним представником ПФУ завжди надійніша за досвід сусідів.

Міф про «останню високу зарплату»

Багато хто вважає, що варто попрацювати зайвий місяць заради великої премії чи виплати, щоб «підтягнути» розмір пенсії. Проте фахівці налаштовані скептично, один місяць навіть дуже високого доходу майже не впливає на загальний результат, оскільки розрахунок базується на тривалих періодах стажу. Пауза в оформленні документів може бути виправданою лише у випадку, якщо саме цей місяць дозволяє завершити важливий етап страхового стажу, якого не вистачало раніше.

Таким чином, оформлення пенсії — це серйозна фінансова операція. Головне правило успіху, стежити за календарем, не пропускати тримісячний термін та використовувати переваги нового календарного року, якщо дата народження дозволяє цей маневр.

