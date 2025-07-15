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Як оформити грошову допомогу, якщо військовий у полоні або зник безвісти
Родичі полонених та зниклих бійців мають право на частину грошового забезпечення.
Міністерство оборони України надало пояснення щодо того, як здійснюються грошові виплати військовим, які зникли безвісти, потрапили в полон, стали заручниками або були інтерновані у нейтральних країнах.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Хто може отримати виплати
Гроші не виплачуються автоматично — військовослужбовець заздалегідь має вказати, кому саме їх слід перераховувати. Це робиться через особисте розпорядження. Якщо такого документа немає, виплати призначаються певним категоріям близьких людей:
Перша черга (у разі відсутності розпорядження):
чоловік або дружина;
неповнолітні діти;
діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);
батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.
Друга черга (якщо немає ні розпорядження, ні осіб із першої черги):
повнолітні діти;
рідні брати та сестри, які перебували під опікою військового.
Важливо: Якщо військовий самовільно покинув частину, здався ворогу добровільно або був засуджений за зраду — грошове забезпечення не виплачується.
Що таке особисте розпорядження — це письмовий документ, у якому військовий сам визначає, кому і в якій частці (у відсотках) передати своє грошове забезпечення у разі полону або зникнення. Його можна змінювати або скасовувати будь-коли.
Як оформити
Написати заяву у довільній формі.
Завірити підпис у командира частини або нотаріуса.
Передати заяву до своєї військової частини.
Куди подавати документи
Після того як командир частини офіційно визнає військового зниклим або полоненим, близькі можуть звернутися до будь-якого зручного ТЦК та СП (військкомату).
Які потрібні документи
Заява з зазначенням банку та рахунку IBAN.
Копія паспорта (або тимчасового посвідчення).
Ідентифікаційний код.
Документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб, народження, рішення суду (якщо потрібно).
Якщо подається опікун: документи про опікунство або піклування.
ТЦК формує з цих документів електронний файл та надсилає до частини. Військова частина має ухвалити рішення протягом 15 днів.
Як виплачуються гроші
Після позитивного рішення кошти надходять щомісяця (за минулий місяць) на вказаний у заяві рахунок.
Розмір виплати розраховується на основі окладу військового, щорічних та соціальних доплат, але вже після утримань (наприклад, аліментів).
Хто отримує скільки
Якщо є особисте розпорядження — виплата йде тій особі, яку вказав військовий, у зазначеній ним частці. Якщо немає, то перша черга отримує 50% суми ділиться порівну між ними, інші 50% зберігаються за військовим. Друга черга — 20% ділиться між ними, 80% депонується.
Коли виплати припиняються
З моменту звільнення з полону.
Якщо встановлено, що військовий здався добровільно.
З дати офіційного запису про смерть.
У разі звільнення з полону — усі збережені кошти повертаються військовому. У разі смерті — стають частиною спадщини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким громадянам України заплатять від 2700 до 3100 гривень за заслуги перед країною.