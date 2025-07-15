Як оформити грошову допомогу, якщо військовий у полоні або зник безвісти

ЗСУ / © УНІАН

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Міністерство оборони України надало пояснення щодо того, як здійснюються грошові виплати військовим, які зникли безвісти, потрапили в полон, стали заручниками або були інтерновані у нейтральних країнах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Хто може отримати виплати

Гроші не виплачуються автоматично — військовослужбовець заздалегідь має вказати, кому саме їх слід перераховувати. Це робиться через особисте розпорядження. Якщо такого документа немає, виплати призначаються певним категоріям близьких людей:

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Перша черга (у разі відсутності розпорядження):

чоловік або дружина;

неповнолітні діти;

діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав.

Друга черга (якщо немає ні розпорядження, ні осіб із першої черги):

повнолітні діти;

рідні брати та сестри, які перебували під опікою військового.

Важливо: Якщо військовий самовільно покинув частину, здався ворогу добровільно або був засуджений за зраду — грошове забезпечення не виплачується.

Що таке особисте розпорядження — це письмовий документ, у якому військовий сам визначає, кому і в якій частці (у відсотках) передати своє грошове забезпечення у разі полону або зникнення. Його можна змінювати або скасовувати будь-коли.

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Як оформити

Написати заяву у довільній формі.

Завірити підпис у командира частини або нотаріуса.

Передати заяву до своєї військової частини.

Куди подавати документи

Після того як командир частини офіційно визнає військового зниклим або полоненим, близькі можуть звернутися до будь-якого зручного ТЦК та СП (військкомату).

Які потрібні документи

Заява з зазначенням банку та рахунку IBAN.

Копія паспорта (або тимчасового посвідчення).

Ідентифікаційний код.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб, народження, рішення суду (якщо потрібно).

Якщо подається опікун: документи про опікунство або піклування.

ТЦК формує з цих документів електронний файл та надсилає до частини. Військова частина має ухвалити рішення протягом 15 днів.

Як виплачуються гроші

Після позитивного рішення кошти надходять щомісяця (за минулий місяць) на вказаний у заяві рахунок.

Розмір виплати розраховується на основі окладу військового, щорічних та соціальних доплат, але вже після утримань (наприклад, аліментів).

Хто отримує скільки

Якщо є особисте розпорядження — виплата йде тій особі, яку вказав військовий, у зазначеній ним частці. Якщо немає, то перша черга отримує 50% суми ділиться порівну між ними, інші 50% зберігаються за військовим. Друга черга — 20% ділиться між ними, 80% депонується.

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Коли виплати припиняються

З моменту звільнення з полону.

Якщо встановлено, що військовий здався добровільно.

З дати офіційного запису про смерть.

У разі звільнення з полону — усі збережені кошти повертаються військовому. У разі смерті — стають частиною спадщини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деяким громадянам України заплатять від 2700 до 3100 гривень за заслуги перед країною.