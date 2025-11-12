Як оформити пенсію за віком: покрокова інструкція для оформлення від Пенсійного Фонду України

Як оформити пенсію за віком

Фахівці Пенсійного Фонду України (ПФУ) підготували детальну інфографіку, щоб допомогти громадянам у разі звернення за призначенням пенсії за віком.

Ця інформація охоплює всі основні аспекти, необхідні для успішного оформлення виплат, зокрема досягненні встановленого законом віку (шістдесят, шістдесят три або шістдесят п’ять років) та наявності необхідного страхового стажу, який має бути набутий особою на час досягнення пенсійного віку. Наведений вичерпний перелік основних документів, які необхідно зібрати та подати, незалежно від обраного способу звернення.

Пенсія за віком: інструкція від ПФУ

Умови призначення пенсії та терміни звернення

Пенсія за віком призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років , залежно від набутого страхового стажу та дати народження особи.

Для виходу на пенсію у шістдесят років у 2025 році необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, а у 2029 році — 36 років.

Важливо:

Призначення пенсії здійснюється автоматично (без звернення) після досягнення пенсійного віку (60 років) за наявності даних у реєстрі застрахованих осіб.

Якщо особа не поінформувала ПФУ про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку, або якщо в реєстрі немає достатніх даних, необхідно подати заяву.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше 3 місяців з дня досягнення цього віку. Якщо звернутися пізніше, пенсія призначається лише з дня звернення.

Перелік необхідних документів для оформлення пенсії за віком

Для призначення пенсії необхідно підготувати наступні документи:

Паспорт громадянина україни.

Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Документи про стаж, набутий до першого січня дві тисячі першого року. Це може бути трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання та інші документи (якщо трудова книжка та інші документи не оцифровані).

Документ, що підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові (за потреби).

Довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року за будь-які 60 місяців підряд (подається за бажанням).

Документи, які засвідчують особливий статус (посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації наслідків аварії на чаес, донора та інші) — за наявності.

Документи про стаж, визначено порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 1993 року № 637.

Способи подачі документів на призначення пенсії

Подати заяву та документи можна трьома основними способами:

1. Надати документи онлайн

Це найсучасніший та найзручніший спосіб, який здійснюється:

через вебпортал Пенсійного Фонду України (portal.pfu.gov.ua).

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

через портал «Дія».

Як подати заяву через вебпортал (покроково)

Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу за допомогою кваліфікованого електронного підпису (кеп).

Оберіть у лівому боковому меню «Заява на призначення пенсії» у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

Заповніть заяву, з випадного списку «Вид пенсії» оберіть пункт «За віком».

Завантажте заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву».

Перевірте внесені до заяви дані та натисніть «Підписати та відправити до пфу».

Переглянути статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці «Мої звернення».

Вимоги до сканування документів

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

формат файлу: jpg, jpeg, pdf.

Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріплювати як один файл.

Скан-копії виготовляються з оригіналів документів.

Скан-копії повинна бути кольорова, чітка та читабельна.

Назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

2. Надати документи особисто

Подання документів здійснюється до сервісного центру Пенсійного Фонду України (незалежно від місця реєстрації чи проживання). Послуги з питань пенсійного забезпечення, житлових субсидій та пільг, страхових виплат отримуйте в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

3. Надіслати документи поштою

Подання поштою передбачено для осіб, які тимчасово проживають за кордоном. У такому разі надається: