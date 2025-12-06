Як оформити пенсійний стаж, перебуваючи за кордоном - подробиці

Пенсія / © Pixabay

Реклама

Українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно сплачувати пенсійні внески онлайн і отримувати страховий стаж. Мінімальний внесок становить близько 36 євро на місяць.

Про це пише Судово-юридична газета.

У Пенсійному фонді України нагадали, про те, що громадяни, які тимчасово або постійно живуть за межами країни, можуть укласти договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні та продовжувати накопичувати стаж дистанційно. У ПФУ пояснюють, що програма особливо актуальна для людей, яким залишилося небагато часу до пенсійного віку, а також для тих, хто проживає у державах, з якими Україна не має угод у сфері соціального забезпечення.

Реклама

Зазначається, що можливість добровільної участі відкрита для будь-якого українця, який не перебуває на пенсії та внесений до реєстру застрахованих осіб. За словами представників ПФУ, внесок може робити не лише сам майбутній отримувач пенсії — сплачувати за іншу людину також дозволено.

У відомстві пояснюють, що суму внеску визначає сам учасник програми, однак для того, щоб місяць зарахували до стажу, платіж має бути не меншим за 1 760 гривень — це 22% від чинної мінімальної зарплати у 8 000 грн, або близько 36 євро.

Таким чином, регулярна щомісячна сплата встановленого мінімуму забезпечує зарахування повного страхового місяця незалежно від того, де проживає людина.

У фонді підкреслюють, що участь у програмі не пов’язана з місцем або фактом працевлаштування за кордоном. Навіть якщо людина офіційно працює в іншій державі, вона має право перераховувати внески в українську пенсійну систему.

Реклама

Процедура оформлення договору повністю доступна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду: користувачу потрібно зайти в особистий кабінет, обрати послугу «Договір на добровільну участь», заповнити дані та підписати документ електронним підписом. Після цього можна розпочати сплату внесків у зручному форматі.

Платежі з-за кордону приймаються через інтегрований сервіс Portmone, який дозволяє здійснювати оплату карткою будь-якого банку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у деяких випадках пенсіонери можуть втратити виплати. Існує кілька підстав, через які виплату пенсії може бути припинено.