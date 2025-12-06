ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Як оформити пенсійний стаж, перебуваючи за кордоном - подробиці

Пенсійний фонд роз’яснив правила отримання стажу українцями за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пенсія

Пенсія / © Pixabay

Українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно сплачувати пенсійні внески онлайн і отримувати страховий стаж. Мінімальний внесок становить близько 36 євро на місяць.

Про це пише Судово-юридична газета.

У Пенсійному фонді України нагадали, про те, що громадяни, які тимчасово або постійно живуть за межами країни, можуть укласти договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні та продовжувати накопичувати стаж дистанційно. У ПФУ пояснюють, що програма особливо актуальна для людей, яким залишилося небагато часу до пенсійного віку, а також для тих, хто проживає у державах, з якими Україна не має угод у сфері соціального забезпечення.

Зазначається, що можливість добровільної участі відкрита для будь-якого українця, який не перебуває на пенсії та внесений до реєстру застрахованих осіб. За словами представників ПФУ, внесок може робити не лише сам майбутній отримувач пенсії — сплачувати за іншу людину також дозволено.

У відомстві пояснюють, що суму внеску визначає сам учасник програми, однак для того, щоб місяць зарахували до стажу, платіж має бути не меншим за 1 760 гривень — це 22% від чинної мінімальної зарплати у 8 000 грн, або близько 36 євро.

Таким чином, регулярна щомісячна сплата встановленого мінімуму забезпечує зарахування повного страхового місяця незалежно від того, де проживає людина.

У фонді підкреслюють, що участь у програмі не пов’язана з місцем або фактом працевлаштування за кордоном. Навіть якщо людина офіційно працює в іншій державі, вона має право перераховувати внески в українську пенсійну систему.

Процедура оформлення договору повністю доступна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду: користувачу потрібно зайти в особистий кабінет, обрати послугу «Договір на добровільну участь», заповнити дані та підписати документ електронним підписом. Після цього можна розпочати сплату внесків у зручному форматі.

Платежі з-за кордону приймаються через інтегрований сервіс Portmone, який дозволяє здійснювати оплату карткою будь-якого банку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у деяких випадках пенсіонери можуть втратити виплати. Існує кілька підстав, через які виплату пенсії може бути припинено.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie