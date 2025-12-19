ТСН у соціальних мережах

Комунальні послуги за "зимову тисячу": як і де можна оплатити рахунки

Подати заявку на отримання 1 000 гривень можна до 24 грудня.

Комуналка

Комуналка / © ТСН

Українці мають змогу використати «зимову тисячу» для оплати комунальних послуг: газу, водопостачання, електроенергії та опалення.

Як оплатити комунальні послуги, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Витратити «зимову тисячу» на оплату комунальних послуг можна в онлайн-застосунках банків або на споживачів комунальних послуг. Скористатися допомогою можна до 30 червня 2026 року.

Оплата через онлайн-банкінг

Оплатити комунальні послуги карткою «Національний кешбек» можна за допомогою онлайн-банкінгу — або через веббраузер, або в мобільному застосунку вашого банку.

Необхідно виконати такі дії:

  • авторизуйтеся у застосунку вашого банку чи увійдіть до акаунту у браузері;

  • оберіть розділ «Платежі», а далі «Комунальні послуги»;

  • введіть реквізити отримувача (ЄДРПОУ, IBAN, номер рахунку);

  • оберіть зі списку карток для оплати картку «Національного кешбеку»;

  • вкажіть потрібні показники лічильників, а саме газу, електроенергії, води (якщо це необхідно);

  • збережіть платіж і натисніть «Оплатити».

Якщо ви раніше вже так сплачували, достатньо зайти в «шаблони», обрати потрібний платіж, а під час оплати обрати картку «Національного кешбеку».

Оплата на сайтах постачальника послуг

Оплатити комунальні послуги можна на сайті того чи іншого постачальника, вказаного у платіжці.

Наприклад, щоб сплатити за газ, треба зареєструватися на порталі «Нафтогаз», за електрику — на сайтах обленерго, а також на сайтах водоканалу чи на інших порталах комунальних послуг, як-от Центр комунального сервісу чи Комунальний кабінет абонента.

На цих сайтах оплату можна зробити в «Особистому кабінеті» після реєстрації чи авторизації. Там буде вказаний стан рахунку. Далі треба обрати спосіб оплати — це має бути банк, де ви оформили картку «Зимової підтримки». Саме її і обираєте як спосіб оплати.

Рахунок за електрику можна оплатити на ресурсі Yasno, відсканувавши QR-код на платіжці, та провести оплату через потрібну картку.

Оплата на пошті

«Зимовою тисячею» за комуналку можна сплатити у відділеннях пошти. Зробити це можна як віртуальною карткою «Нацкешбек», так і за допомогою спецрахунку, якщо допомога оформлювалася через «Укрпошту».

У будь-якому відділенні ви можете попросити оператора сплатити за комунальні послуги грошима «зимової підтримки», пред’явивши паспорт і ІПН (або свідоцтво про народження для дітей). Оплату можна провести за газ, світло, воду та інші комунальні послуги.

Оператор може списати кошти з вашого спеціального рахунку або карткою «Національний кешбек».

Як повідомлялося, в Україні триває виплата допомоги «зимова підтримка». 15 листопада стартувала програма допомоги, яка передбачає одноразову виплату 1 000 грн усім українцям, які офіційно проживають у країні. Оформити заяву можна до 24 грудня. Від 21 листопада до 17 грудня тривало оформлення допомоги — 6 500 грн тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

