Як оскаржити пенсію і чому можуть прийти менші виплати, ніж очікувалось

Пенсію можна оскаржити

Чимало пенсіонерів не погоджуються з нарахованим розміром виплат і замислюються над його переглядом. Закон передбачає можливість оскарження, однак із певними умовами та процедурами.

Про це повідомили у ПФУ.

Підставою для звернення можуть бути різні ситуації, пов’язані як із призначенням пенсії, так і з її розміром чи супутніми виплатами.

Найчастіше звертаються через:

помилки у розрахунках

некоректно врахований страховий стаж

відмову в призначенні пенсії

затягування розгляду документів або порушення права на пільгове чи дострокове пенсійне забезпечення

Як подати скаргу

Скаргу можна подати як до вищого органу ПФУ, так і до головного управління чи правління. Законодавство дозволяє обрати зручний формат: письмове звернення, електронну заявку через портал із використанням кваліфікованого електронного підпису, або особисте подання.

За результатами розгляду заявник отримує офіційну відповідь через 15 днів.

Чому пенсія може бути меншою, ніж ви очікували

Фактичний розмір пенсії інколи виявляється нижчим, ніж очікує людина, що часто пов’язано з особливостями формули її обчислення.

Зокрема, система автоматично застосовує механізм оптимізації заробітку: з розрахункового періоду можуть виключатися місяці з найнижчими доходами, що впливає на підсумковий показник середньої зарплати

Окремі нюанси виникають і під час зміни виду пенсії.

У результаті навіть за наявності додаткового страхового стажу суттєвого зростання пенсії може не відбутися через обмеження бази розрахунку.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий працюючий пенсіонер. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.

Крім того, 2026 року громадяни мають повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) у разі зміни персональних даних. Якщо цієї вимоги не дотриматися, можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

У разі розбіжностей в інформації у реєстрах система буде вимагати надати підтвердження. Електронні пенсійні справи та документообіг ПФУ залежать від актуальності даних.