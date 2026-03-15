Як отримати гроші за невикористану відпустку

Компенсація відпустки при звільненні — право працівників

Замінити усю відпустку працівнику грошовою компенсацію не можна. Про це говорить ст. 2 Закону про відпустки. Однак існують ще й винятки із правил.

У Державній службі з питань праці зазначили, що для отримання компенсації за невикористану відпустку працівник має подати роботодавцю відповідну заяву.

Це необхідно зробити не пізніше останнього дня місяця, коли працівника було увільнено від роботи через призов на службу.

«Грошова компенсація за невикористану відпустку виплачується у визначених законом випадках, зокрема при звільненні, за бажанням працівника (після використання 24 днів відпустки), а також у деяких спеціальних ситуаціях, передбачених законодавством», — пояснили у Держпраці.

Норми законодавства передбачають право працівника на грошову компенсацію за невикористану відпустку у таких випадках:

У разі звільнення з роботи

Якщо працівника було звільнено, то йому мають обов’язково виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки (за наявності дітей/повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи).

Якщо відпустку використано частково

У разі використання щорічної відпустки у щонайменше 24 дні можлива грошова компенсація за невикористані дні, якщо її тривалість більша (24 календарні дні відпустки потрібно використати фактично).

Йдеться про державних службовців

За не використану щорічну відпустку державним службовцям передбачається компенсація. Виплати надають у разі звільнення у рамках фонду оплати праці держоргану.

Якщо працівника було призвано на військову службу

Також працівникам, яких призвали на військову службу за призовом під час воєнного стану та мобілізації за їхнім бажанням може виплачуватися компенсація за всі не відбуті дні щорічної відпустки та за додаткову відпустку для працівників, у яких є діти.

