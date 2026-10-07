Як отримати пенсію 17 тисяч гривень: скільки років треба працювати офіційно і на яку зарплату

Як отримати пенсію 17 тисяч гривень / © ТСН

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Отримати високі виплати від держави та забезпечити собі фінансово стабільну пенсію цілком реально, якщо чітко розуміти чинні вимоги Пенсійного фонду. Втім, аби претендувати на значні суми, доведеться виконати низку суворих критеріїв щодо офіційного доходу та кількості відпрацьованих років.

Як отримати пенсію 17 тисяч гривень — про умови і стаж розповіли у виданні «24 Економіка».

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Пенсія 17 тисяч гривень: скільки років стажу потрібно і яка має бути зарплата

За розрахунками у Пенсійному калькуляторі, аби 60-річній жінці оформити цьогоріч пенсію на суму 17 тисяч гривень, вона мала б відпрацювати щонайменше 33 роки офіційно.

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Водночас ключовою умовою є розмір офіційного заробітку — «біла» зарплата, з якої сплачувалися податки до ПФУ. Вона мала б становити щонайменше 46 900 гривень кожного місяця. За таких умов можна претендувати зараз на пенсію 17 тисяч гривень.

Сьогодні середньостатистична пенсія в Україні зафіксована на рівні 7200 гривень. Дві третини українських пенсіонерів отримують ще менше.

Пенсія в Україні «тримається» на таких показниках:

підсумкова виплата пенсії зазвичай не перевищує 30% від середньомісячного заробітку громадянина;

отримане значення множиться на індивідуальні коефіцієнти страхового стажу та офіційного доходу.

Розмір майбутньої пенсії залежить від тривалості легального працевлаштування та рівня офіційної зарплати, з якої сплачуються податки.

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Аби оформити пенсію 2026 року у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо ви хочете вийти на пенсію у 63 роки, доведеться мати від 23 років стажу. А тим, хто виходить на пенсію у 65 років, працювати доводиться ще менше — щонайменше 15 років стажу потрібно мати за плечима.

Навіть після офіційного призначення виплати її сума може зростати через доплати за вік, за особливі заслуги чи індексацію. Люди з понаднормовою вислугою отримують доплату за кожен додатковий рік роботи.

Понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від уже обчисленого розміру, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, у жовтні загального підвищення пенсій для всіх українців не передбачено, проте окремі категорії отримають гарантовані доплати. Усі перерахунки відбудуться автоматично, без необхідності звертатися до Пенсійного фонду чи подавати заяви.

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Пенсіонерам, які досягли певного віку, нараховуватимуть щомісячні надбавки: 300 грн — від 70 до 74 років, 456 грн — від 75 до 79 років та 570 грн — від 80 років і старше. Головною умовою для отримання цієї виплати є загальний розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Окремо для пенсіонерів, які не працюють, віком від 65 років із повним страховим стажем діє гарантована законом мінімальна пенсія у розмірі 4213 грн. Якщо поточні виплати людини є нижчими за цю суму, Пенсійний фонд автоматично дорахує різницю.

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