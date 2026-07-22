Пенсія після смерті родича: чому ПФУ відмовляє і як повернути гроші

Як отримати пенсію померлого родича

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Родичі померлих пенсіонерів нерідко стикаються з відмовою Пенсійного фонду України виплатити недоотримані кошти. Головною причиною таких рішень стає відсутність у спадкоємців та покійного спільного місця реєстрації на момент його смерті. Що робити в такому випадку і як отримати виплату?

Про це пише РБК-Україна.

ПФУ відмовляє родичам у виплаті пенсії померлого без спільної прописки: як відстояти свої права

Кандидатка юридичних наук та адвокатка Анна Даніель роз’яснила легальні механізми захисту своїх прав та процедуру повернення цих коштів.

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Через вимоги законодавства родичі часто потрапляють у складну юридичну ситуацію. З одного боку, Пенсійний фонд для видачі коштів вимагає довідку про спільне проживання або свідоцтво про право на спадщину. З іншого — отримати ці папери вкрай проблематично.

«На практиці нотаріуси відмовляються видавати свідоцтво про право на спадщину без довідки від Пенсійного фонду про суми, які підлягають виплаті», — зазначила юристка.

За статтею 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали померлому на момент відкриття спадщини. Тому людина, яка постійно жила з померлим, автоматично вважається такою, що прийняла спадщину.

Водночас 91-ша стаття Закону «Про пенсійне забезпечення» чітко вказує, що недоотримані пенсійні виплати переходять членам родини. У разі звернення одразу кількох близьких осіб фінанси розподіляються рівними частинами. Якщо ж родичів немає, гроші офіційно стають частиною загальної спадщини.

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Щодо ключових строків, то держава встановила жорсткі часові рамки:

6 місяців після смерті особи дається на подання заяви про отримання недовиплаченої пенсії;

6 місяців від дня смерті виділено на процедуру прийняття спадщини.

«Окремо родині або особі, яка організувала похорон, виплачують допомогу на поховання в розмірі двомісячної пенсії», — додає адвокатка.

У випадку, коли офіційної прописки немає, доводити факт спільного побуту доведеться у суді. Ця процедура відбувається в межах окремого провадження — без відкритих спорів між сторонами, лише для юридичної констатації факту проживання однією сім’єю.

Вам можуть знадобитися такі докази:

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свідчення від сусідів, друзів або рідних;

офіційні виписки з місця працевлаштування чи навчальних закладів;

документи про оренду нерухомості;

платіжні документи за комуналку з вказаною адресою проживання;

відеозаписи чи світлини, що фіксують спільне ведення побуту.

У разі отримання офіційного документа з письмовою відмовою від ПФУ юристи радять оскаржити її в адміністративному суді.

«Строк звернення — 6 місяців із дня, коли людина дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав».

Якщо термін звернення пройшов через тривале виготовлення довідок та бюрократію, ви можете домогтися поновлення судового процесу.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть суттєво збільшити розмір своїх майбутніх виплат, якщо свідомо відкладуть вихід на пенсію та продовжать працювати.

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За даними Пенсійного фонду України, за кожен повний місяць відстрочки до 5 років пенсія зростає на 0,5%, наприклад, +6% за рік чи +12% за 2 роки. Якщо ж відкласти призначення пенсії понад 5 років, кожен додатковий місяць додає 0,75% — зокрема, відстрочка пенсії на 6 років підвищить виплату на 54%.

Водночас фахівці застерігають, що таке рішення не завжди є фінансово виправданим. Наприклад, відстрочивши вихід на пенсію на два роки, людина сумарно втрачає близько 120 тисяч гривень невиплачених коштів.

Якщо надбавка становитиме лише 600 гривень на місяць, для повної компенсації цих втрат знадобиться понад 16 років. Тому громадянам рекомендують детально оцінювати стан здоров’я, власні обставини та ретельно прораховувати персональні цифри, адже відтермінування може бути вигідним для одних, але збитковим для інших.

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