Як отримати виплату 1500 грн через "Укрпошту": інструкція

Доплата 1500 грн на пошту або карту: «Укрпошта» пояснила, як забрати виплату

В Україні розпочали виплачувати 1500 грн одноразової допомоги пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, ВПО, багатодітним сім’ям, отримувачам базової соціальної допомоги та матерям-одиначкам. Цю допомогу можна отримати через пошту.

Інструкцію, як це зробити, розповіли в «Укрпошті».

Що треба зробити?

«Просто чекайте на листоношу або завітайте до відділення у свій звичний день отримання пенсії чи інших соціальних виплат», — зазначили в «Укрпошті».

Три головні факти

Не потрібно жодних заяв, довідок чи реєстрацій.

Гроші прийдуть або на відділення, або в руки від листоноші.

Доплата надається, якщо загальний розмір виплат з усіма надбавками не перевищує 25 950 грн.

Незалежно від доходу допомогу отримають:

особи, які брали безпосередню участь у захисті України;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Водночас, якщо людина одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише один раз.

«Укрпошта» у коментарях уточнила: якщо ви свою пенсію отримуєте на картку — виплата теж зарахується на картку.

Нагадаємо, у березні уряд анонсував, що 13 мільйонів громадян отримають одноразову допомогу 1500 грн. Кошти нараховують у межах програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій.