Як отримати виплату 1500 грн через "Укрпошту": інструкція
«Укрпошта» пояснила, як отримати виплату 1500 гривень і хто це може зробити.
В Україні розпочали виплачувати 1500 грн одноразової допомоги пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, ВПО, багатодітним сім’ям, отримувачам базової соціальної допомоги та матерям-одиначкам. Цю допомогу можна отримати через пошту.
Інструкцію, як це зробити, розповіли в «Укрпошті».
Що треба зробити?
«Просто чекайте на листоношу або завітайте до відділення у свій звичний день отримання пенсії чи інших соціальних виплат», — зазначили в «Укрпошті».
Три головні факти
Не потрібно жодних заяв, довідок чи реєстрацій.
Гроші прийдуть або на відділення, або в руки від листоноші.
Доплата надається, якщо загальний розмір виплат з усіма надбавками не перевищує 25 950 грн.
Незалежно від доходу допомогу отримають:
особи, які брали безпосередню участь у захисті України;
члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць;
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Водночас, якщо людина одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише один раз.
«Укрпошта» у коментарях уточнила: якщо ви свою пенсію отримуєте на картку — виплата теж зарахується на картку.
Нагадаємо, у березні уряд анонсував, що 13 мільйонів громадян отримають одноразову допомогу 1500 грн. Кошти нараховують у межах програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій.