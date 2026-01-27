Як отримати житло під 3%: нові умови для мобілізованих

Нерухомість

Від 11 січня 2026 року програма «єОселя» стала доступною для всіх мобілізованих військових. Раніше пільгову іпотеку під 3% могли отримувати лише контрактники. Тепер і мобілізовані військові мають змогу придбати власне житло на вигідних умовах.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та Аrmyinform.

Програма допомагає українським сім’ям купувати житло в Україні та вже забезпечила власним дахом 23 039 родин, із яких понад 11 тисяч — військові. Загальна сума виданих кредитів перевищила 39,7 млрд грн.

Як було раніше

До останніх змін програма «єОселя» діяла з 2022 року і головним чином орієнтувалася на військовослужбовців за контрактом. Вона передбачала:

Пільгову іпотеку під 7% для учасників бойових дій, сімей загиблих та інвалідів війни;

Іпотеку під 3% для контрактників ЗСУ та спецслужб;

Іпотеку під 0% для учасників проєкту «Контракт 18–24».

Строк кредиту становив до 20 років, а початковий внесок — від 10% для молоді до 25 років і від 20% для всіх інших.

Програма неодноразово оновлювалася, розширюючи коло осіб, які можуть отримати пільгові кредити.

Вимоги для всіх, хто планує отримати пільговий кредит

Щоб скористатися програмою, необхідно:

Мати громадянство України ;

Бути віком 18–70 років (не старше 70 на момент погашення кредиту);

Мати платоспроможність (офіційне працевлаштування та сплата податків);

Не перебувати у санкційних списках ;

Мати житло меншої площі за нормативну або відповідати виняткам (наприклад, втрата житла на окупованих територіях);

Не брати участь одночасно в інших державних програмах житлового забезпечення (є винятки).

Варіанти кредитів для військових

7% річних — учасники бойових дій, сім’ї загиблих, інваліди війни;

3% річних — мобілізовані та контрактники ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонники, Держспецзв’язок тощо;

0% річних — учасники проєкту «Контракт 18–24».

Після 10 років ставка може змінюватися: 7% → 10%, 3% → 6%.

Яке житло можна купити за програмою

Програма дозволяє придбати квартиру або будинок на території України, за винятком окупованих зон та активних бойових дій.

Вимоги до житла

Квартири/будинки повинні бути не старші 3 років (у Києві та регіонах). У деяких областях допустимо до 10 років (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська);

Площа житла

Квартира — до 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім’ї;

Будинок — до 62,5 м² + 21 м² на члена сім’ї;

Вартість — не перевищує середню вартість будівництва у регіоні, помножену на коефіцієнт (Київ та великі міста — 2, інші міста — 1,75–2).

Якщо ціна перевищує ліміт, різницю можна покрити збільшенням початкового внеску.

Додаткові платежі:

Комісія за кредит;

Пенсійне страхування;

Страхування нерухомості;

Послуги оцінювача та нотаріуса;

Комісія за безготівкові перерахування та відкриття рахунку;

Адміністративні збори за реєстрацію права власності.

Як подати заявку на «єОселя»

Відкрити застосунок «Дія» ;

У розділі «Послуги» обрати «єОселя» ;

Вибрати свою пільгову категорію та вказати сімейний стан ;

Якщо ви одружені або у цивільному шлюбі, партнер повинен:

Зчитати QR-код з вашого застосунку або перейти за вашим посиланням;

Заповнити свої дані.

Далі банк перевіряє документи, пропонує умови кредиту, ви обираєте житло та укладаєте угоду купівлі-продажу разом із кредитним договором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд прийняв рішення, яке дозволяє більшій кількості військовослужбовців скористатися державною програмою пільгової іпотеки «єОселя».