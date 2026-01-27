ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Як отримати житло під 3%: нові умови для мобілізованих

Програма «єОселя» стала доступною для всіх категорій військових.

Наталія Магдик
Від 11 січня 2026 року програма «єОселя» стала доступною для всіх мобілізованих військових. Раніше пільгову іпотеку під 3% могли отримувати лише контрактники. Тепер і мобілізовані військові мають змогу придбати власне житло на вигідних умовах.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та Аrmyinform.

Програма допомагає українським сім’ям купувати житло в Україні та вже забезпечила власним дахом 23 039 родин, із яких понад 11 тисяч — військові. Загальна сума виданих кредитів перевищила 39,7 млрд грн.

Як було раніше

До останніх змін програма «єОселя» діяла з 2022 року і головним чином орієнтувалася на військовослужбовців за контрактом. Вона передбачала:

  • Пільгову іпотеку під 7% для учасників бойових дій, сімей загиблих та інвалідів війни;

  • Іпотеку під 3% для контрактників ЗСУ та спецслужб;

  • Іпотеку під 0% для учасників проєкту «Контракт 18–24».

Строк кредиту становив до 20 років, а початковий внесок — від 10% для молоді до 25 років і від 20% для всіх інших.

Програма неодноразово оновлювалася, розширюючи коло осіб, які можуть отримати пільгові кредити.

Вимоги для всіх, хто планує отримати пільговий кредит

Щоб скористатися програмою, необхідно:

  • Мати громадянство України;

  • Бути віком 18–70 років (не старше 70 на момент погашення кредиту);

  • Мати платоспроможність (офіційне працевлаштування та сплата податків);

  • Не перебувати у санкційних списках;

  • Мати житло меншої площі за нормативну або відповідати виняткам (наприклад, втрата житла на окупованих територіях);

  • Не брати участь одночасно в інших державних програмах житлового забезпечення (є винятки).

Варіанти кредитів для військових

7% річних — учасники бойових дій, сім’ї загиблих, інваліди війни;

3% річних — мобілізовані та контрактники ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонники, Держспецзв’язок тощо;

0% річних — учасники проєкту «Контракт 18–24».

Після 10 років ставка може змінюватися: 7% → 10%, 3% → 6%.

Яке житло можна купити за програмою

Програма дозволяє придбати квартиру або будинок на території України, за винятком окупованих зон та активних бойових дій.

Вимоги до житла

Квартири/будинки повинні бути не старші 3 років (у Києві та регіонах). У деяких областях допустимо до 10 років (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська);

Площа житла

Квартира — до 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім’ї;

Будинок — до 62,5 м² + 21 м² на члена сім’ї;

Вартість — не перевищує середню вартість будівництва у регіоні, помножену на коефіцієнт (Київ та великі міста — 2, інші міста — 1,75–2).

Якщо ціна перевищує ліміт, різницю можна покрити збільшенням початкового внеску.

Додаткові платежі:

Комісія за кредит;

Пенсійне страхування;

Страхування нерухомості;

Послуги оцінювача та нотаріуса;

Комісія за безготівкові перерахування та відкриття рахунку;

Адміністративні збори за реєстрацію права власності.

Як подати заявку на «єОселя»

  • Відкрити застосунок «Дія»;

  • У розділі «Послуги» обрати «єОселя»;

  • Вибрати свою пільгову категорію та вказати сімейний стан;

  • Якщо ви одружені або у цивільному шлюбі, партнер повинен:

  • Зчитати QR-код з вашого застосунку або перейти за вашим посиланням;

  • Заповнити свої дані.

Далі банк перевіряє документи, пропонує умови кредиту, ви обираєте житло та укладаєте угоду купівлі-продажу разом із кредитним договором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд прийняв рішення, яке дозволяє більшій кількості військовослужбовців скористатися державною програмою пільгової іпотеки «єОселя».

