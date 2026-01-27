- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 3 хв
Як отримати житло під 3%: нові умови для мобілізованих
Програма «єОселя» стала доступною для всіх категорій військових.
Від 11 січня 2026 року програма «єОселя» стала доступною для всіх мобілізованих військових. Раніше пільгову іпотеку під 3% могли отримувати лише контрактники. Тепер і мобілізовані військові мають змогу придбати власне житло на вигідних умовах.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та Аrmyinform.
Програма допомагає українським сім’ям купувати житло в Україні та вже забезпечила власним дахом 23 039 родин, із яких понад 11 тисяч — військові. Загальна сума виданих кредитів перевищила 39,7 млрд грн.
Як було раніше
До останніх змін програма «єОселя» діяла з 2022 року і головним чином орієнтувалася на військовослужбовців за контрактом. Вона передбачала:
Пільгову іпотеку під 7% для учасників бойових дій, сімей загиблих та інвалідів війни;
Іпотеку під 3% для контрактників ЗСУ та спецслужб;
Іпотеку під 0% для учасників проєкту «Контракт 18–24».
Строк кредиту становив до 20 років, а початковий внесок — від 10% для молоді до 25 років і від 20% для всіх інших.
Програма неодноразово оновлювалася, розширюючи коло осіб, які можуть отримати пільгові кредити.
Вимоги для всіх, хто планує отримати пільговий кредит
Щоб скористатися програмою, необхідно:
Мати громадянство України;
Бути віком 18–70 років (не старше 70 на момент погашення кредиту);
Мати платоспроможність (офіційне працевлаштування та сплата податків);
Не перебувати у санкційних списках;
Мати житло меншої площі за нормативну або відповідати виняткам (наприклад, втрата житла на окупованих територіях);
Не брати участь одночасно в інших державних програмах житлового забезпечення (є винятки).
Варіанти кредитів для військових
7% річних — учасники бойових дій, сім’ї загиблих, інваліди війни;
3% річних — мобілізовані та контрактники ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонники, Держспецзв’язок тощо;
0% річних — учасники проєкту «Контракт 18–24».
Після 10 років ставка може змінюватися: 7% → 10%, 3% → 6%.
Яке житло можна купити за програмою
Програма дозволяє придбати квартиру або будинок на території України, за винятком окупованих зон та активних бойових дій.
Вимоги до житла
Квартири/будинки повинні бути не старші 3 років (у Києві та регіонах). У деяких областях допустимо до 10 років (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська);
Площа житла
Квартира — до 52,5 м² + 21 м² на кожного члена сім’ї;
Будинок — до 62,5 м² + 21 м² на члена сім’ї;
Вартість — не перевищує середню вартість будівництва у регіоні, помножену на коефіцієнт (Київ та великі міста — 2, інші міста — 1,75–2).
Якщо ціна перевищує ліміт, різницю можна покрити збільшенням початкового внеску.
Додаткові платежі:
Комісія за кредит;
Пенсійне страхування;
Страхування нерухомості;
Послуги оцінювача та нотаріуса;
Комісія за безготівкові перерахування та відкриття рахунку;
Адміністративні збори за реєстрацію права власності.
Як подати заявку на «єОселя»
Відкрити застосунок «Дія»;
У розділі «Послуги» обрати «єОселя»;
Вибрати свою пільгову категорію та вказати сімейний стан;
Якщо ви одружені або у цивільному шлюбі, партнер повинен:
Зчитати QR-код з вашого застосунку або перейти за вашим посиланням;
Заповнити свої дані.
Далі банк перевіряє документи, пропонує умови кредиту, ви обираєте житло та укладаєте угоду купівлі-продажу разом із кредитним договором.
