Як переговори щодо України та перемир’я США з Іраном змінили ціни на газ: подробиці

У п’ятницю, 10 квітня 2026 року, вартість природного газу в Європі продемонструвала падіння після повідомлень про позитивну динаміку в переговорному процесі між Києвом та Москвою. Ціна на еталонний нідерландський контракт (TTF) на один місяць знизилася на 4,4%, зафіксувавшись на позначці 44,25 євро за мегават-годину.

Про це пише Investing.

Повідомляється, що ціни впали після того, як Bloomberg цитував Кирила Буданова. Керівник Офісу Президента та головний переговірник України зазначив, що переговори з Росією просуваються позитивно і сторони наближаються до домовленостей.

За словами Буданова, терміни досягнення фінальної угоди можуть бути коротшими, ніж прогнозувалося раніше. Він також припустив, що російська сторона може бути дедалі більше зацікавлена у припиненні конфлікту.

На стабільність цін у Європі продовжують впливати геополітичні події на Близькому Сході. Після скорочення залежності від російського палива, Європа переорієнтувалася на імпорт із країн Перської затоки, зокрема Катару. Попри нещодавні атаки на інфраструктуру Катару, що спричиняли стрибки цін, за останній тиждень вартість газу впала більш ніж на 11% завдяки тимчасовій угоді про припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном.

Хоча ціни впали порівняно з березневими показниками (близько 60 євро за мегават-годину), рівень TTF все ще залишається значно вищим за показники, що фіксувалися до 2022 року. Учасники ринку стежать за переговорами США та Ірану в Пакистані. Попри певні кроки до миру, обстановка залишається нестабільною через бойові дії Ізраїлю в Лівані.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін на пальне відразу п’ять ключових країн ЄС офіційно звернулися до Єврокомісії з вимогою запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній.

Окрім цього, через загострення війни на Близькому Сході у Брюсселі вже розглядають крайні заходи, зокрема нормування пального та розконсервування стратегічних резервів нафти.