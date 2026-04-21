Як знайти свій трудовий стаж через «Дію»

Сьогодні українці мають можливість контролювати свій страховий стаж дистанційно, не витрачаючи час на черги в державних установах. Найзручнішим інструментом для цього залишається мобільний застосунок або вебпортал «Дія», де необхідна інформація підтягується з офіційних реєстрів автоматично.

Які довідки щодо страхового стажу доступні у «Дії»

Через «Дію» можна отримати довідки ОК-5 і ОК-7, саме вони містять ключову інформацію для пенсійних розрахунків.

Довідка форми ОК-5 містить повну інформацію про трудовий шлях особи, починаючи з 2000 року. Вона включає дані про розмір заробітної плати, сплачені страхові внески та загальний стаж. Саме цей документ є базовим для розрахунку майбутньої пенсії.

Форма ОК-7 відображає відомості за період з 2011 року. У ній зафіксовано суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) та страховий стаж. Найчастіше цю довідку замовляють для оформлення лікарняних листів, допомоги по безробіттю або інших видів соціального забезпечення.

Як перевірити пенсійний стаж через Дію

Процес формування документа займає близько 5 хвилин і вимагає лише смартфона або комп’ютера з доступом до мережі.

Для замовлення довідки необхідно авторизуватися в системі, після чого в меню сервісів знайти розділ із назвою «Довідки». Оберіть потрібну форму (ОК-5 чи ОК-7) та підтвердьте запит натисканням кнопки «Замовити». Система згенерує офіційний документ автоматично, після чого його можна буде переглянути у форматі PDF або зберегти на пристрій.

Альтернативні способи перевірки стажу онлайн

Крім «Дії», перевірити стаж можна безпосередньо через ресурси Пенсійного фонду України. Окрім особистого візиту до відділення, ПФУ пропонує скористатися власним вебпорталом електронних послуг.

Щоб отримати дані онлайн через портал ПФУ, слід увійти в особистий кабінет за допомогою КЕП, BankID або «Дія.Підпис». У відповідному розділі електронних документів потрібно створити запит та дати згоду на обробку особистих даних. Як і в «Дії», документ буде готовий до завантаження вже за кілька хвилин.

Вимоги до страхового стажу у 2026 році

Своєчасна перевірка даних є вкрай важливою, адже право на вихід на заслужений відпочинок безпосередньо залежить від кількості накопичених років стажу. У 2026 році діють такі вікові пороги та норми:

У 60 років на пенсію можуть розрахувати особи, які мають щонайменше 33 роки страхового стажу.

У 63 роки вихід можливий за наявності від 23 років стажу.

У 65 років необхідно мати мінімум 15 років офіційної роботи.

Варто пам’ятати, що до страхового стажу зараховуються лише ті місяці, за які було фактично сплачено єдиний соціальний внесок. Періоди неофіційного працевлаштування або заборгованості роботодавця зі сплати ЄСВ до цього розрахунку не потрапляють, тому регулярний контроль за власним кабінетом допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення виплат.