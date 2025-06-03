Як перевірити свій трудовий стаж за кілька хвилин: повідомляє Пенсійний фонд України

Страховий стаж

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2025 року кожен українець має можливість легко перевірити свій страховий стаж та інформацію про заробітну плату онлайн, не виходячи з дому. Пенсійний фонд України (ПФУ) надає зручний інструмент для цього — портал електронних послуг.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період вашої трудової діяльності, протягом якого ви підлягали загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, і за кожен місяць сплачували страхові внески в розмірі, що не менший за мінімальний страховий внесок. Саме страховий стаж є ключовим фактором для визначення розміру майбутньої пенсії.

Як онлайн перевірити свій страховий стаж та зарплату: інструкція від ПФУ

Щоб отримати доступ до інформації про свій страховий стаж та заробітну плату, вам знадобиться скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для входу передбачено кілька зручних способів:

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Кваліфікований електронний підпис (КЕП). Якщо у вас є електронний цифровий підпис, ви можете використовувати його для авторизації на порталі. Банківська картка (BankID). Багато українських банків підтримують систему BankID, що дозволяє ідентифікуватися через ваш банківський онлайн-кабінет. Дія.Підпис. Користувачі мобільного застосунку «Дія» можуть скористатися функцією Дія.Підпис для швидкого та зручного входу.

Після успішної авторизації на порталі:

У лівому боковому меню знайдіть та оберіть пункт «Мій страховий стаж» . Тут ви зможете побачити детальні дані про ваш страховий стаж, починаючи від 2004 року, з розбивкою за підприємствами, де ви працювали. Ця інформація є основною для розрахунку вашої майбутньої пенсії.

У тому ж лівому боковому меню оберіть пункт «Моя заробітна плата». У цьому розділі вам буде доступна інформація про загальну суму вашої заробітної плати, суму заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також суму, яка була врахована під час розрахунку пенсії.

Важливі нюанси щодо страхового стажу

Слід пам’ятати, що від 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які були фактично сплачені страхові внески, і їхній розмір має бути пропорційним сплаченим внескам.

Страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується вашою трудовою книжкою.

Додаткова можливість перевірки: мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

Для ще більшої зручності Пенсійний фонд України також розробив мобільний застосунок «Пенсійний фонд». За допомогою цього застосунку ви також можете переглянути свій набутий страховий стаж без необхідності використання комп’ютера.

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Таким чином, завдяки онлайн-сервісам Пенсійного фонду України кожен громадянин може легко контролювати свій страховий стаж та заробітну плату, що є важливим для розуміння своїх пенсійних прав та планування майбутнього.