Як підключити монетизацію в TikTok та скільки можна заробити 2026 року

Як підключити монетизацію в TikTok

Мільйони людей сьогодні ведуть власні сторінки у TikTok. Хтось просто спостерігає за іншими, а хтось наважується показати своє життя, роботу, «розпаковки», ділиться порадами з готування їжі чи городу тощо. За відео у TikTok можна отримувати гроші — монетизацію, якщо у вас гарні перегляди і велика активність аудиторії.

Монетизація — це винагорода від платформи, де ви розміщуєте відео, за вашу роботу. Як підключити монетизацію в TikTok? Порадами поділилися Host IQ.

Як підключити монетизацію в TikTok

Отримувати дохід від TikTok, тобто монетизацію за свої відео, можна завдяки програмі TikTok Creator Fund. Застосунок враховує ваші перегляди, кількість лайків, коментарів і поширень щомісяця. Свій дохід можна відстежувати в аналітиці акаунту.

За 1000 переглядів TikTok у середньому платить від $4 до $8. Тож якщо ваші відео вже набирають стільки переглядів, варто підключити монетизацію. За мільйон переглядів на відео можна отримати від $100 до $600.

Creator Fund можна використовувати радше як бонус, а не як основний дохід. Головні умови такі:

Вам має бути щонайменше 18 років.

У вас має бути від 10 тисяч підписників.

За останній місяць необхідно мати щонайменше 100 тисяч переглядів.

У правому кутку меню профілю потрібно натиснути кнопку «Налаштування», вибрати «TikTok Studio», потім натиснути «Монетизація». Далі натисніть «Програма нагород для авторів» і подайте заявку.

У регіонах, де монетизації немає, доведеться створити новий акаунт та змінити країну на одну з таких: Велика Британія, Італія, США, Франція, Німеччина тощо. Перед цим вимкніть геолокацію на телефоні та встановіть часовий пояс однієї з цих країн.

Видаліть TikTok та завантажте його з новими налаштуваннями. Заходити в TikTok потрібно з VPN регіону, з якого ви встановили монетизацію. Для реєстрації в TikTok дайте електронну пошту, без номера телефону.

Як збільшити свій заробіток у TikTok

Можна збільшити свій дохід від монетизації у TikTok. Для цього варто знати такі корисні поради:

Будьте активними і регулярно публікуйте цікавий контент. Спілкуйтеся з підписниками у коментарях, закликайте їх поширювати свої відео. Створюйте цікавий та актуальний контент. TikTok цінить відео, які викликають емоції у людей. Не забувайте про «вірусний» контент. Беріть участь у трендах та челенджах. Це може збільшити кількість підписників та вплинути на монетизацію. Підтримуйте партнерства з іншими блогерами. Так ви обміняєтеся аудиторією і зможете покращити заробіток. Використовуйте всі можливості TikTok — вивчайте нові можливості реклами, прямих трансляцій та партнерських програм.

Як вивести гроші з TikTok в Україні

Увесь ваш дохід тіктокера фіксується в розділі «Баланс» профілю. Кошти діляться на дохід за подарунки у прямих ефірах, монетизацію відео та інші джерела монетизації.

Вивести ці гроші на власні рахунки можна через міжнародні платіжні системи. Українцям це найзручніше робити через PayPal. На вашому рахунку монетизації має бути щонайменше $10. Виведення коштів може тривати до 15 днів.

Як вивести гроші з TikTok: покрокова інструкція

Відкрийте застосунок TikTok на своєму телефоні. Внизу з правого боку перейдіть до свого профілю. Натисніть на три смужки у правому верхньому кутку. Після цього виберіть «Параметри й конфіденційність» — «Баланс» — «Дохід від подарунків» чи інша категорія.

Потім натисніть кнопку «Вивести» та «Вивести всі кошти». Виберіть зручний для вас спосіб виведення коштів. Введіть свої платіжні дані та підтвердіть транзакцію. Протягом 15 днів на ваш рахунок надійдуть кошти за монетизацію в TikTok. У випадку, якщо вони не надійшли, зверніться до підтримки TikTok.

