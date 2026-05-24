Як підтвердити стаж роботи за кордоном для української пенсії: покрокова інструкція

Як підтвердити стаж роботи за кордоном

Якщо ви працювали чи працюєте за кордоном, необхідно знати, як підтвердити цей стаж для отримання української пенсії. Робота за межами України може допомогти отримати право на пенсію, наприклад, якщо вам бракує пенсійного стажу в Україні.

Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Якщо ви маєте трудовий стаж за кордоном, його можна врахувати для пенсії в Україні. Така можливість передбачена законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

За цим законом українці мають право на врахування стажу за кордоном для своєї пенсії, яку отримуватимуть в Україні. Закордонний страховий стаж враховується насамперед для отримання права на призначення пенсії за віком. Однак він не завжди впливає на розмір пенсії.

Зазвичай розмір пенсії обчислюється на підставах страхових внесків та зарплати, яку ви отримували в Україні. Та є винятки для країн, з якими Україна має спеціальні міжнародні угоди.

Закордонний стаж можуть зарахувати для пенсії, якщо між Україною та країною, де ви працювали, є міжнародний договір (угода) про соціальне забезпечення/пенсії.

«Якщо міжнародного договору немає — сучасні українські правила дозволяють врахувати періоди роботи за кордоном для права на призначення пенсії, навіть без договору, за наявності підтверджувальних документів», — пояснюють в інспекції.

Є особливі випадки: якщо ви працювали за кордоном до 1992 року в республіках колишнього СРСР, для цих країн діють окремі міжнародні домовленості і правила підтвердження стажу.

Вам необхідно підготувати такий перелік документів, аби зарахувати роботу за кордоном в український стаж:

Офіційна довідка/виписка від пенсійного фонду чи податкового органу іноземної країни про період праці та сплачені вами внески;

трудовий договір, виписки з місця роботи, розрахункові листи, документи про реєстрацію в системі соціального страхування іноземної країни;

нотаріально засвідчений переклад документів на українську;

копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про місце проживання.

Як додати стаж за кордоном для української пенсії: покроково

Зібраний пакет документів потрібно передати до Пенсійного фонду України. Потрібно подати або оригінали іноземних документів з нотаріально засвідченим перекладом, або їхні завірені копії.

Зверніться до відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації. Також це можна зробити онлайн через вебпортал ПФУ.

У випадку, якщо вам забракне документів, Пенсійний фонд може ініціювати офіційний запит через Міністерство закордонних справ або інші канали, щоб отримати підтвердження про вашу роботу за кордоном.

Вам можуть знадобитися також контракти про роботу, виписки зарплат, довідки про сплату внесків. Якщо іноземна країна вже виплачує вам пенсію за відпрацьовані роки — питання вашої пенсії регулюватиметься міжнародними договорами. Є варіант, що ви отримуватимете частину закордонної та частину української пенсії.

Якщо вам не вдається отримати підтвердження про роботу за кордоном самостійно, ви можете звернутися до ПФУ чи консульства країни, де працювали.

Нагадаємо, що деякі види доплат до пенсії в Україні не нараховуються автоматично, навіть якщо пенсіонер має на них повне право. Це стосується надбавок за статус учасника бойових дій, наявність інвалідності, догляд за особою з інвалідністю, проживання на територіях зі спеціальним статусом або за понаднормовий стаж.

Оскільки Пенсійний фонд не завжди має технічний доступ до необхідних реєстрів, без особистої ініціативи людини виплати не розпочнуться.

Для оформлення таких доплат пенсіонеру необхідно самостійно звернутися до ПФУ, подавши заяву та пакет підтверджувальних документів (посвідчення, довідки про стаж чи висновки МСЕК).

Зробити це можна особисто в найближчому сервісному центрі або дистанційно через персональний електронний кабінет на вебпорталі установи. Після успішної перевірки даних додаткові кошти почнуть нараховуватися з місяця подання документів.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 602, якою встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України 2026 року. На фінансову підтримку можуть розраховувати ветерани війни, особи з інвалідністю (зокрема пенсіонери), колишні в’язні концтаборів, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Суми виплат коливаються від 450 грн для учасників війни до 3100 грн для осіб з I групою інвалідності внаслідок війни та громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Ветеранам, які є пенсіонерами або перебувають на службі, виплати нарахують автоматично. Водночас ветеранам, які не перебувають на службі та не отримують пенсію, для отримання допомоги потрібно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду.

