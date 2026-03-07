Як підтвердити трудовий стаж для пенсії без документів: покрокова інструкція

Як підтвердити страховий стаж без трудової книжки / © pexels.com

Реклама

Іноді громадяни помічають, що враховано не всі періоди роботи, через що розмір пенсійної виплати може виявитися меншим, ніж має бути.

Чому у реєстрі може бути менше стажу, ніж насправді

Відсутність даних про страховий стаж у електронному реєстрі не означає, що ці періоди втрачено, наголошує Пенсійний фонд України (ПФУ).

Періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються трудовою книжкою — офіційним документом, виданим у встановленому порядку.

Реклама

Стаж після 1 січня 2004 року фіксується в Державному реєстрі застрахованих осіб у рамках закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Найчастіше проблеми виникають саме з періодами, зафіксованими у трудовій книжці.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Якщо трудова книжка втрачена або записи в ній неточні, страховий стаж можна підтвердити за допомогою:

виписок із бухгалтерії;

довідок від роботодавця;

відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

особових рахунків та інших документів.

Підтвердження стажу для працівників із ТОТ

Якщо трудова книжка є, але містить неточні або недостовірні записи про роботу на підприємствах, установах чи організаціях, розташованих на територіях тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим і місті Севастополі, пенсійний стаж підтверджується спеціальними комісіями ПФУ. Комісії створені при кожному головному управлінні Пенсійного фонду України.

Реклама

Мінімальна кількість страхового стажу для виходу на пенсію

Мінімальний стаж залежить від віку. 2026 року показники такі:

для пенсії у 60 років — 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — 23 роки стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Що робити, якщо документів немає

Якщо дані про страховий стаж відсутні в реєстрі, а отримати додаткові документи неможливо через розташування місця роботи на ТОТ або у зоні бойових дій, стаж можна підтвердити через покази двох свідків:

Свідки повинні особисто знати заявника за спільною роботою в одному місці. Також вони мають мати документи, що підтверджують їхню діяльність у цій установі в потрібний період.

Навіть якщо населений пункт деокуповано, але документація була пошкоджена чи знищена під час бойових дій, цей спосіб підтвердження стажу залишається чинним.