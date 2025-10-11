Як підвищити українські пенсії до рівня ЄС: нардеп відповів

Пенсія / © iStock

В Україні 7 з 10 мільйонів пенсіонерів живуть за межею бідності, і головною причиною цього є несправедлива формула розрахунку виплат. За словами експерта, для підвищення пенсій від цієї системи потрібно відмовлятися.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Політик наголосив, що співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні наразі становить менше 30%, тоді як у країнах ЄС цей показник має бути на рівні щонайменше 40%. При цьому, за його словами, пенсіонери отримують мало не тому, що погано працювали або отримували зарплату «в тіні».

Ключовий недолік системи, на думку Гетманцева, криється у самій формулі нарахування пенсій. На сьогодні виплати розраховують, виходячи із середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом людини на пенсію.

«Чим пізніше людина виходить на пенсію — тим більшою будуть у неї виплати, адже середня зарплата зростає. Відповідно, пенсію нараховують від середньої заробітної плати за останні три роки, а ця сума є меншою, ніж співвідношення з твоєю особистою зарплатою», — пояснив голова фінансового комітету.

Гетманцев переконаний, що від цієї застарілої формули розрахунку необхідно відмовитися, що дозволить зробити нарахування більш справедливими та підвищити виплати для мільйонів українців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує з 2026 року змінити формулу нарахування мінімальної пенсії. За новим підходом, її розмір прив’яжуть не лише до прожиткового мінімуму, а й до трудового стажу та інфляції, що за прогнозами може підвищити її до понад 3000 гривень.

Також уряд розглядає запровадження додаткових надбавок для окремих категорій пенсіонерів та автоматизований перерахунок виплат для уникнення затримок.