Як планують змінити правила пільгового проїзду: посвідчення діяти не будуть

Пільговий проїзд

Реклама

В Україні готують масштабну реформу системи пільгового проїзду в громадському транспорті, яка передбачає повну відмову від звичних посвідчень. Міністерство розвитку громад і територій україни представило законопроєкт №5651-2, спрямований на докорінну зміну механізму надання пільг.

Головною метою законопроєкту №5651-2 є остаточне вирішення системних проблем, які протягом багатьох років перешкоджають нормальній роботі пільгових перевезень. Незважаючи на те, що держава офіційно гарантує право на безкоштовний проїзд, на практиці цей процес супроводжується непрозорими схемами, відсутністю реального обліку пасажирів та постійними труднощами з виплатою компенсацій перевізникам.

Майбутні зміни передбачають зміну системи надання транспортних пільг. Якщо сьогодні пасажири змушені пред’являти пенсійне чи ветеранське посвідчення для безкоштовної поїздки, то незабаром цей метод відійде в минуле, на зміну паперовим документам прийде ізручніший підхід до оплати проїзду.

Реклама

Що планується замість посвідчень

Замість паперових чи пластикових посвідчень у майбутньому пропонують запровадити спеціальні банківські картки. На ці картки державні органи нараховуватимуть гроші, якими пільговики будуть розплачуватися в автобусах, трамваях чи метро через валідатор на рівні зі звичайними пасажирами. Такий підхід дозволить перевізникам отримувати оплату за фактично виконану роботу, а державі — вести точний облік поїздок.

Фінансування нової системи планують розподілити за категоріями. Зокрема, виплати для ветеранів війни забезпечуватимуться з державного бюджету за погодженням з урядом та міністерством ветеранів. Інші категорії пільговиків отримуватимуть кошти залежно від фінансових можливостей їхніх місцевих громад, а деякі специфічні пільги покриватимуть відповідні державні структури.

У міністерстві підкреслюють, що реформа покликана зробити систему чесною та комфортною. Для людей це означатиме відсутність необхідності щоразу «доводити» своє право на пільгу, а зрозумілий механізм оплати допоможе уникнути суперечок у транспорті.