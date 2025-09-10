Як платити за комунальні послуги менше: секрети економії

Тарифи на комунальні послуги зростають у геометричній прогресії / © ТСН.ua

Оплата комунальних платежів щомісяця «з’їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця.

Пропонуємо поради, які допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію.

Встановіть лічильник. За його наявності кожен сплачує лише за ту воду, яку фактично спожив.

Вчасно вимикайте воду, коли ви вже зробили те, що потрібно.

Користуйтеся справною сантехнікою. Через кран або трубу, що протікають, за добу можна втратити від 20 літрів води.

Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу — звичайним та економним. Останній за одне змивання використовує 6 літрів води та заощаджує близько 20 л на день. У звичайному режимі зливний бачок пропускає 10-12 літрів води за одне змивання.

Коли чистите зуби, то вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. За одну хвилину з відкритого на повну потужність крана витікає десь 15 літрів води.

Приймайте душ, а не ванну.

Періть білизну за повного навантаження пральної машини, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл.