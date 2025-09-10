- Дата публікації
Гроші
- 32
- 3 хв
Як платити за комунальні послуги менше: секрети економії
Під час війни питання грошей стоїть особливо гостро, тож в Мережі час від часу з’являються різноманітні лайфгаки зі зменшення вартості комунальних послуг.
Оплата комунальних платежів щомісяця «з’їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця.
Пропонуємо поради, які допоможуть раціонально користуватись побутовими приладами та економити енергію.
Економія води
Встановіть лічильник. За його наявності кожен сплачує лише за ту воду, яку фактично спожив.
Вчасно вимикайте воду, коли ви вже зробили те, що потрібно.
Користуйтеся справною сантехнікою. Через кран або трубу, що протікають, за добу можна втратити від 20 літрів води.
Замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу — звичайним та економним. Останній за одне змивання використовує 6 літрів води та заощаджує близько 20 л на день. У звичайному режимі зливний бачок пропускає 10-12 літрів води за одне змивання.
Коли чистите зуби, то вимикайте воду, коли вона вам не потрібна. За одну хвилину з відкритого на повну потужність крана витікає десь 15 літрів води.
Приймайте душ, а не ванну.
Періть білизну за повного навантаження пральної машини, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл.
Мийте посуд, набравши воду в раковину і закривши злив корком. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою.
Економія електроенергії
Вимикайте світло, залишаючи приміщення. Близько 30% електроенергії від місячного обсягу витрачається на освітлення порожніх приміщень.
Замініть лампи у вашому помешканні на енергоощадні. Вони служать вп’ятеро довше, ніж звичайні лампи розжарювання, та споживають електроенергії вдесятеро менше.
Використовуйте енергоефективну побутову техніку. Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. Клас «А ++» — найбільш енергоощадний.
Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь. Не залишайте їх в режимі сну надовго. Сукупне енергоспоживання побутових електроприладів в цьому режимі може досягати 350-400 кВт*год на рік.
Енергетики радять перейти на диференційовані тарифи. Уночі електрика в Україні (з 23:00 до 7:00) вдвічі дешевша, ніж вдень. Тому тим, хто працює вночі або має побутову техніку з нічними режимами, можна встановити двозонний лічильник. Він також скоротить витрати від цілодобового використання холодильника. Вартість найпростішого такого лічильника — близько двох тисяч гривень разом зі встановленням.
Встановіть газовий лічильник, оскільки за ним завжди вигідніше платити, ніж за середніми показниками.
Економія тепла
Утепліть квартиру і будинок загалом. Краще це робити спільно із сусідами, внаслідок цього ви зможете економити на комунальних платежах.
Замініть вікна в квартирі на металопластикові. Такі вікна не пропускають холод. Завдяки цього витрати тепла стануть меншими.
Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на 5 хвилин.
На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо буде спекотно, ви зможете зменшити температуру і відповідно заощадите. Їхня вартість починається від 150 грн і залежить від модифікації. Для встановлення регулятора треба викликати майстра.
Встановіть за радіатором тепловідбивний екран. Таким чином, більше тепла буде йти на обігрів кімнати, а не на нагрівання стіни за батареєю. Спеціальний матеріал для нього можна купити у будівельному магазині, вартість — від 95 грн. З екраном в приміщенні буде тепліше на 2-5 градусів.
Раніше повідомлялося, що упродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання — ціна зросла на 63,6%. Утім, тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились. 2025 року відмічено, що від початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.