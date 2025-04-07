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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Як податкова дізнається про продажі через OLX, Нову пошту та Prom: пояснює експерт

Податківці почали слідкувати за продавцями товарів через інтернет

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Як податкова відслідковує всі продажі

Як податкова відслідковує всі продажі

Від 1 березня 2025 року в Україні значно посилився контроль за онлайн-продажами. Державна податкова служба отримала новий інструмент, що дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про всі операції купівлі-продажу, які здійснюються через популярні інтернет-сервіси — такі як OLX Доставка, Prom, Нова пошта (накладений платіж або післяплата) та інші. Відтепер продавати щось через інтернет без реєстрації ФОП або без видачі фіскального чека стає не просто ризиковано, а майже неможливо.

Що саме бачить податкова, хто має сплачувати податки і чим ризикують «неоформлені» продавці — пояснює податковий консультант Михайло Смокович.

Як саме податкова бачить ваші продажі

Відтепер усі платежі, здійснені через сервіси, які працюють з автоматичною фіскалізацією, супроводжуються фіскальними чеками. Крім цього, у фіскальному документі зазначається, кому саме будуть переказані кошти — з прізвищем, ініціалами, ідентифікатором. Така інформація автоматично надходить до Державної податкової служби України.

Сервіси, які вже передають дані до податкової:

  • OLX Доставка (через фінансового партнера novapay)

  • Нова пошта (післяплата/накладений платіж)

  • Prom.ua (оплата карткою через сайт)

  • Інші платформи з інтеграцією фіскальних РРО

Податкова автоматично бачить, скільки разів одна і та сама особа отримувала оплату за продажі, у яких сумах та з яких сервісів. Якщо такі операції мають ознаки систематичності, це трактується як підприємницька діяльність.

Які наслідки для тих, хто продає без ФОП

Згідно з українським законодавством, будь-яка особа, яка систематично отримує дохід від продажу товарів, повинна зареєструвати ФОП. Закон не визначає конкретної кількості операцій — втім, у податковій практиці вважається, що більше трьох подібних транзакцій протягом року — це вже ознака регулярної діяльності.

Якщо ви не зареєстровані як підприємець, але регулярно отримуєте оплату через нові фіскалізовані канали, податкова може:

  • нарахувати штраф за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації — від 17 000 до 85 000 грн,

  • вимагати сплати податків за попередній період (18% ПДФО + 1,5% військовий збір),

  • нарахувати пеню.

Навіть якщо особа має ФОП, але не видає фіскальні чеки на продажі, це теж є підставою для штрафу за порушення правил фіскалізації. Якщо навіть у вас вже є ФОП, але ви не використовуєте програмний РРО і не видаєте фіскальні чеки при кожній продажі, ви порушуєте Закон України «Про використання РРО», якепередбачає штрафи за кожну операцію, що проведена без фіскального чеку:

  • за перше порушення — 100% вартості проданого товару,

  • за друге і наступні — 150%.

Чи бачить податкова оплату на особисту картку

Якщо ви отримуєте оплату на приватну картку напряму — наприклад, домовившись із покупцем без використання сервісів доставки — такі операції поки що не фіскалізуються автоматично. Проте податкова все одно може отримати доступ до цих даних у межах податкової перевірки, зокрема на підставі запиту до банку або під час моніторингу рахунків.

Фінансовий моніторинг банків також фіксує регулярність вхідних платежів від третіх осіб — це може стати підставою для інформування ДПС про підозрілі транзакції.

Що робити тим, хто продає час від часу

Багатьох хвилює питання: що буде, якщо людина, наприклад, продає через OLX стару книгу або техніку, яка вже не потрібна? Чи будуть у такому випадку претензії від податкової?

Поки що податкова, ймовірно, зосередиться на великих обсягах торгівлі — на тих, хто здійснює десятки і сотні продажів на місяць. Але не виключено, що у майбутньому будуть надсилатися листи і «дрібним» продавцям з проханням надати пояснення щодо отриманого доходу.

За законом, якщо людина здійснює більше трьох продажів на рік — це вже можна вважати систематичною діяльністю, яка підпадає під ознаки підприємництва. Якщо ж продаж одиничний, наприклад, хтось продав книжку за 200 грн — це все одно вважається доходом фізичної особи. Такий дохід потрібно декларувати у річній податковій декларації та сплатити 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Що робити продавцям

  • Реєструйте ФОП, якщо ви продаєте товари на постійній основі.

  • Підключіть програмний РРО (реєстратор розрахункових операцій) — це можна зробити через сервіси на кшталт Checkbox, ПРРО від ДПС або ті, що інтегровані у маркетплейси.

  • Фіскалізуйте кожен продаж, якщо приймаєте оплату через OLX, Prom чи Нову пошту.

  • Не отримуйте регулярні платежі на особисту картку, щоб не потрапити під фінансовий моніторинг.

  • Не ігноруйте декларування — навіть разові доходи потрібно враховувати у податковій звітності.

Дата публікації
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