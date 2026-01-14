Як працюють супермаркети у Києві: деталі

Супермаркет / © pixabay.com

Реклама

У Києві продуктові ритейл-мережі продовжують роботу, зокрема за рахунок використання генераторів.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко, коментуючи ситуацію з роботою торговельних мереж у столиці.

За словами представників міста, попри поширення напередодні повідомлень про те, що ритейл-мережі в Києві не працюють, ця інформація не відповідає дійсності. Торговельні мережі продовжують обслуговувати покупців, використовуючи резервні джерела живлення, зокрема генератори.

Реклама

У міській владі зазначили, що перебувають у постійному контакті з продуктовими мережами та іншими представниками бізнесу. Місто готове збирати інформацію про додаткові потреби ритейлу та бізнес-спільнот і, за можливості, забезпечувати їх відповідними генераторами.

Влада наголошує, що з постачанням продовольства та роботою продуктових мереж у столиці наразі проблем немає, а ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те вдень 14 січня у Києві знову оголошено повітряну тривогу — четверти раз від початку доби. Попередня була зранку — від 09:27 до 09:51.