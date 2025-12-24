2000 на медичне обстеження: хто може отримати, як і де використати гроші

Гроші. / © Національний банк України

Вже від 1 січня 2026-го в Україні стартує програма «Скринінг здоров’я 40». Держава оплатить це через «Дію» — це рішення вже ухвалив Уряд.

Як працюватиме скринінг здоров’я для українців 40+ та що відомо про програму, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Усі громадяни Україні, що старші 40 років, зможуть перевірити своє здоров’я, а держава оплатить. В уряді сподіваються, що ця програма допоможе вчасно виявляти ризики серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я на ранніх етапах.

Хто і як отримає гроші

запрошення на скринінг надійде в застосунку «Дія». Станеться це на 30-й день після дня народження — якщо уже виповнилося 40 років або більше.

Після цього варто лише твердити свою участь у програмі. Кошти — 2 000 грн — будуть перераховані на «Дія.Картку».

Якщо «Дії» немає, то можна замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку і прив’язати рахунок для виплати.

Як витратити кошти

Витратити ці кошти можна лише на оплату скринінгу в медичних закладах, що доєдналися до програми. Це може бути державний, комунальний чи приватний медзаклад. Поки Нацслужба здоров’я ще не оприлюднила учасників програми.

Місце реєстрації значення не має. Можна обрати будь-яке місто лікарню без прив’язки до місця проживання.

Що входить у скринінг

Наразі державна програма діє за трьома напрямками:

анкетування — оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я.

лабораторні дослідження — покажуть роботу серця, судин, нирок.

фізикальне обстеження — вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо.



Нагадаємо, в Україні тривають виплати 1000 грн і 6500 грн за програмою «зимова підтримка». Ці кошти можна витратили лише у встановлені терміни. Зокрема, «зимову тисячу», яка надійшла на картку «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня 2026 року. А допомогу, оформлену через «Укрпошту», до кінця лютого 2026-го.