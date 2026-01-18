Як працює 13-та пенсія в Польщі і чи можуть її отримати українці: пояснення

Пенсія

Реклама

У Польщі діє щорічна додаткова виплата для пенсіонерів, яку називають “13-та пенсія” — одноразова фінансова допомога від держави. Але отримати її можуть не всі, і для українців існують окремі умови.

Про це пише 24 Канал.

Що це за виплата і хто має право на неї

13-та пенсія — це додаткова щорічна виплата, яку польська держава автоматично нараховує пенсіонерам разом із виплатою звичайної пенсії у квітні. Сума в 2026 році складає 1 970 злотих брутто, а після податків і внесків більшість пенсіонерів отримують приблизно від 1 556 до 1 792 злотих “на руки”.

Реклама

Право на 13-ту пенсію мають ті, хто офіційно отримує пенсію в Польщі і був зареєстрований як пенсіонер станом на 31 березня поточного року. Виплати нараховуються автоматично без необхідності подавати окрему заяву.

Це стосується, зокрема, пенсійних виплат із таких джерел:

пенсія за віком;

інвалідна пенсія;

соціальна пенсія;

компенсаційні та інші виплати, передбачені системою соціального страхування.

Чи можуть українці отримати 13-ту пенсію

Громадяни України можуть розраховувати на виплату у такому випадку:

офіційно отримують пенсію в польській системі соціального страхування (через ZUS, KRUS чи відомчі фонди);

мають чинний статус пенсіонера станом на 31 березня;

їх пенсійні виплати не були призупинені.

Українці, які живуть у Польщі на підставі тимчасового захисту але не мають призначеної польської пенсії, не можуть отримати 13-ту пенсію.

Реклама

Коли виплачують гроші

Додаткову виплату зазвичай переводять одночасно з основною пенсією у квітні. Якщо дата виплати припадає на вихідний або святковий день, гроші надходять трохи раніше.

Фахівці радять: навіть якщо українцю поки не призначили польську пенсію, важливо бути включеним до системи соціального страхування — це відкриває можливість отримувати майбутні виплати та додаткові державні привілеї.

Раніше йшлося про те, чи можуть чоловіків примусово депортувати з Польщі до України. Безумовно, цього хоче левова частка як польського, так і українського суспільства. Утім правових підстав для цього, попри емоції, немає.

«Треба пояснювати полякам, що українські біженці, зокрема й чоловіки, мають право перебувати тут. Не можна вимагати від людей, які легально перебувають у Польщі, щоб вони добровільно поверталися до України і йшли на фронт», — резюмував експерт.