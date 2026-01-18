ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Як працює 13-та пенсія в Польщі і чи можуть її отримати українці: пояснення

Певна категорія українців має право на 13-ту пенсію у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пенсія

Пенсія

У Польщі діє щорічна додаткова виплата для пенсіонерів, яку називають “13-та пенсія” — одноразова фінансова допомога від держави. Але отримати її можуть не всі, і для українців існують окремі умови.

Про це пише 24 Канал.

Що це за виплата і хто має право на неї

13-та пенсія — це додаткова щорічна виплата, яку польська держава автоматично нараховує пенсіонерам разом із виплатою звичайної пенсії у квітні. Сума в 2026 році складає 1 970 злотих брутто, а після податків і внесків більшість пенсіонерів отримують приблизно від 1 556 до 1 792 злотих “на руки”.

Право на 13-ту пенсію мають ті, хто офіційно отримує пенсію в Польщі і був зареєстрований як пенсіонер станом на 31 березня поточного року. Виплати нараховуються автоматично без необхідності подавати окрему заяву.

Це стосується, зокрема, пенсійних виплат із таких джерел:

  • пенсія за віком;

  • інвалідна пенсія;

  • соціальна пенсія;

  • компенсаційні та інші виплати, передбачені системою соціального страхування.

Чи можуть українці отримати 13-ту пенсію

Громадяни України можуть розраховувати на виплату у такому випадку:

  • офіційно отримують пенсію в польській системі соціального страхування (через ZUS, KRUS чи відомчі фонди);

  • мають чинний статус пенсіонера станом на 31 березня;

  • їх пенсійні виплати не були призупинені.

Українці, які живуть у Польщі на підставі тимчасового захисту але не мають призначеної польської пенсії, не можуть отримати 13-ту пенсію.

Коли виплачують гроші

Додаткову виплату зазвичай переводять одночасно з основною пенсією у квітні. Якщо дата виплати припадає на вихідний або святковий день, гроші надходять трохи раніше.

Фахівці радять: навіть якщо українцю поки не призначили польську пенсію, важливо бути включеним до системи соціального страхування — це відкриває можливість отримувати майбутні виплати та додаткові державні привілеї.

Раніше йшлося про те, чи можуть чоловіків примусово депортувати з Польщі до України. Безумовно, цього хоче левова частка як польського, так і українського суспільства. Утім правових підстав для цього, попри емоції, немає.

«Треба пояснювати полякам, що українські біженці, зокрема й чоловіки, мають право перебувати тут. Не можна вимагати від людей, які легально перебувають у Польщі, щоб вони добровільно поверталися до України і йшли на фронт», — резюмував експерт.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie