Як працює 13-та пенсія в Польщі і чи можуть її отримати українці: пояснення
Певна категорія українців має право на 13-ту пенсію у Польщі.
У Польщі діє щорічна додаткова виплата для пенсіонерів, яку називають “13-та пенсія” — одноразова фінансова допомога від держави. Але отримати її можуть не всі, і для українців існують окремі умови.
Про це пише 24 Канал.
Що це за виплата і хто має право на неї
13-та пенсія — це додаткова щорічна виплата, яку польська держава автоматично нараховує пенсіонерам разом із виплатою звичайної пенсії у квітні. Сума в 2026 році складає 1 970 злотих брутто, а після податків і внесків більшість пенсіонерів отримують приблизно від 1 556 до 1 792 злотих “на руки”.
Право на 13-ту пенсію мають ті, хто офіційно отримує пенсію в Польщі і був зареєстрований як пенсіонер станом на 31 березня поточного року. Виплати нараховуються автоматично без необхідності подавати окрему заяву.
Це стосується, зокрема, пенсійних виплат із таких джерел:
пенсія за віком;
інвалідна пенсія;
соціальна пенсія;
компенсаційні та інші виплати, передбачені системою соціального страхування.
Чи можуть українці отримати 13-ту пенсію
Громадяни України можуть розраховувати на виплату у такому випадку:
офіційно отримують пенсію в польській системі соціального страхування (через ZUS, KRUS чи відомчі фонди);
мають чинний статус пенсіонера станом на 31 березня;
їх пенсійні виплати не були призупинені.
Українці, які живуть у Польщі на підставі тимчасового захисту але не мають призначеної польської пенсії, не можуть отримати 13-ту пенсію.
Коли виплачують гроші
Додаткову виплату зазвичай переводять одночасно з основною пенсією у квітні. Якщо дата виплати припадає на вихідний або святковий день, гроші надходять трохи раніше.
Фахівці радять: навіть якщо українцю поки не призначили польську пенсію, важливо бути включеним до системи соціального страхування — це відкриває можливість отримувати майбутні виплати та додаткові державні привілеї.
