Як правильно оформити ВПО субсидію на оренду житла

Субсидія на оренду житла призначається на 6 місяців / © Pixabay

Реклама

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які орендують житло, можуть оформити житлову субсидію як за зареєстрованим (орендованим), так і за фактичним місцем проживання.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Під час подання заяви внутрішньо переміщена особа разом із заявою та декларацією встановленого зразка має підтвердити фактичне місце проживання. Для цього необхідно надати довідку ВПО.

Реклама

Звернутися за призначенням субсидії можна:

за зареєстрованим місцем проживання

за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно не збігається з реєстрацією

Під час призначення житлової субсидії орендарям або домогосподарствам, що повністю складаються з ВПО, не враховують матеріальний і майновий стан осіб, які зареєстровані у цьому житлі, але фактично там не проживають. Водночас сам алгоритм розрахунку для сімей ВПО не відрізняється від загального.

Субсидію призначають, якщо існує різниця між:

вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм

обов’язковим платежем домогосподарства

Сума житлової субсидії визначається індивідуально. Вона залежить від складу домогосподарства, сукупного доходу сім’ї та переліку послуг, якими користуються орендарі.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року пільги на оплату комунальних послуг надаються лише родинам, середньомісячний дохід яких на одну особу не перевищує 4 660 грн.