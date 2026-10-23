Як протидіяти шахрайству з платіжними картками: алгоритм дій від експерта Ідея Банк

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У всьому світі інструменти ШІ використовують різні підприємства та організації для покращення бізнес-процесів та отримання якісної аналітики, і збору важливих даних. Тим часом, злочинні угруповання, націлені на крадіжку коштів з банківських рахунків, теж користуються можливостями штучного інтелекту: шахраї вже почали активно використовувати при шахрайських атаках технології ШІ різних відомих платформ, таких як CHAT GPT, GOOGLE Gemini, Claude, GROK та Microsoft Copilot. Про це розповів керівник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банку Максим Ядвіга.

«З використанням ШІ-технологій у протидії платіжному шахрайству виникають нові виклики для попередження шахрайства з використанням платіжних інструментів. Оскільки сьогодні інструменти ШІ розвиваються у бік бізнесу, але все ще немає достатньо ефективних систем ідентифікації використання у шахрайських схемах ШІ та ідентифікації конкретної платформи ШІ з метою деактивації профілю користувача, який з цієї платформи ШІ ініціює шахрайську атаку. Раніше шахраям для проведення успішної шахрайської атаки необхідні були відповідні знання у сфері платіжних технологій, які вони збирали та аналізували, але зараз зловмисникам витрачати багато часу необов’язково, адже все можна перекласти на ШІ», — пояснив експерт.

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За його словами, для попередження злочинних схем потрібно не лише банкам розвивати антифрод-технології, але й самі клієнти мають бути завжди готові до «зустрічі» з крадієм. Адже найчастіше такі «зустрічі» відбуваються через телефонний зв’язок, електронну пошту та соцмережі. Тож важливим засобом протидії є вміння не піддаватися на маніпуляції і розуміння, що не варто надавати шахраям конфіденційні карткові дані — PIN-код, CVV-код.

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«Слід пам’ятати: якщо платіжні дані передаються третім особам самим клієнтом, то можливе миттєве списання з карткового рахунку, яке потім компенсувати буде неможливо. Адже в разі самостійного розголошення даних картки ніякої компенсації вкраденого не може бути», — зазначив Максим Ядвіга.

Експерт також пояснив, що серед головних способів убезпечення від шахрайства — встановлення лімітів на операції (денний, місячний ліміт на зняття готівки або онлайн-оплати), підключення SMS або push-інформування (щоб оперативно дізнатися про будь-які транзакції), оформлення окремої картки для онлайн-розрахунків. Також важливо регулярно оновлювати мобільний застосунок, змінювати паролі до застосунку чи веббанкінгу, уважно вивчати повідомлення від банку, що містять попередження про нові незаконні схеми, не залишати свою банківську картку без нагляду.

«Безпека цифрового банкінгу — це комплексний підхід: захищаються дані, власне застосунок, пристрій клієнта та кожна фінансова операція. В застосунку Ідея Банку O.Bank механізми захисту працюють на різних рівнях: захист даних і каналу комунікації, контроль доступу та підтвердження операцій. Кіберзагрози змінюються, тому ми в Ідея Банку регулярно посилюємо захист відповідно до нових сценаріїв шахрайства та технологічних можливостей. Застосунок O.Bank — це повноцінний цифровий банківський канал із комплексною системою захисту. Окремий важливий напрям — захист інформації на пристрої користувача. Нещодавно ми впровадили додаткові обмеження, які не дозволяють робити скриншоти чи записувати вміст екрану в застосунку. Це зменшує ризик несанкціонованого копіювання або поширення конфіденційної інформації», — пояснив експерт.

Максим Ядвіга зауважив, що сьогодні значна частина шахрайських операцій відбувається не через злам банківської системи, а через соціальну інженерію, коли зловмисники переконують користувача розкрити дані або виконати певні дії. Саме тому безпека клієнта і його даних — це поєднання технологій банку, контролю операцій та уважності самого користувача.

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«Заради безпеки клієнтам банків дуже важливо дотримуватися кількох правил. Перше — користуватися офіційними каналами. Тобто, працювати через мобільний застосунок або інтернет-банкінг із двофакторною автентифікацією, і не вводити паролі чи OTP на неперевірених сайтах. Друге правило: потрібно обирати складні паролі (не 1234 і не дату народження) та використовувати біометрію (Touch ID/Face ID) — це суттєво знижує ризик. І третє правило: ніколи не передавати стороннім особам код з SMS, власні дані та доступ до телефону, навіть якщо запит здається офіційним. Важливо і регулярно оновлювати операційну систему та банківський застосунок», — зауважив керівник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банку Максим Ядвіга.

Банківська ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків за №46.

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