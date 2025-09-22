Як розрахувати податок на нерухомість: онлайн-калькулятор та консультації ДПС

Податок на нерухомість 2025

Впродовж 8 місяців 2025 року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів 8,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 1,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зростання надходжень майже на 22%.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Лідери з податків

Загалом протягом січня-серпня цього року податок сплатили 740 тис. громадян.

Найбільші суми надійшли з таких регіонів:

Київ — 1,74 млрд грн

Київська область — 0,86 млрд грн

Дніпропетровська область — 0,84 млрд грн

Одеська область — 0,83 млрд грн

Хто і як сплачує податок на нерухомість

Цей податок стосується фізичних осіб — власників:

квартир, площа яких перевищує 60 кв. м;

будинків, площа яких перевищує 120 кв. м;

різних типів житла (включаючи їх частки), загальна площа яких перевищує 180 кв. м.

Для самостійного розрахунку суми податку можна скористатися онлайн-калькулятором.

Калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб можна знайти на вебпорталі ДПС.

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті платника податків або через мобільний застосунок «Моя податкова».

Де отримати консультацію

Якщо у вас виникають питання щодо сплати податків, ви можете звернутися до офісів податкових консультантів. Вони працюють у 20 регіонах України та надають фахову допомогу, щоб допомогти розібратися у всіх податкових питаннях та уникнути помилок.

Нагадаємо, у серпні 2025-го йшлося про те, що власники житла можуть отримати штраф. Адже ще до 1 вересня українці мали б заплатити податки на нерухомість.