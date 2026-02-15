Як стати мільйонером: експерти пропонують 9 дієвих способів

Шлях до багатства може бути не надто складним / © www.freepik.com/free-photo

Британські експерти стверджують, що для того, щоб накопичити 1 мільйон фунтів стерлінгів, не обов’язково бути людиною з високими доходами. Для цього існує кілька простих способів.

Про це пише видання Daily Mail.

Інвестиції у фондовий ринок

Вкладення грошей на фондовий ринок — це кращий спосіб збільшити свій капітал, ніж залишати їх на готівковому рахунку, за умови, що ви можете пережити деякі злети та падіння на цьому шляху.

Ед Монк з інвестиційної групи Fidelity International стверджує, що той, хто інвестує 1666 фунтів стерлінгів на місяць (тобто 20 000 фунтів стерлінгів на рік) в індивідуальний рахунок (ISA), може досягти позначки в 1 мільйон фунтів стерлінгів за 28 років, за умови 5-відсоткового річного зростання.

Зі зростанням на 8 відсотків на рік вони досягнуть цього лише за 21 рік. Це, ймовірно, передбачатиме вибір ризикованіших інвестицій.

Якщо інвестувати менші суми, наприклад, 500 фунтів стерлінгів на місяць (6000 фунтів стерлінгів на рік), то першого мільйона доведеться чекати 36 років, за умови 8-відсоткового річного зростання.

Збільшення пенсійних внесків

У Британії особи віком від 22 років, які заробляють щонайменше 10 000 фунтів стерлінгів, автоматично реєструються в пенсійній схемі своєї компанії. Як мінімум, вони повинні вносити 5 відсотків своєї зарплати, а їхній роботодавець — 3 відсотки, хоча деякі підприємства пропонують більшу пільгу.

За даними PensionBee, консолідатора пенсійних фондів, той, хто погодиться на участь у програмі та почне відкладати кошти на пенсійний фонд у 20 років, може досягти 1 мільйона фунтів стерлінгів до 65 років, щомісяця вносячи 1150 фунтів стерлінгів.

Щоб стати пенсійним мільйонером до виходу на пенсію, людині, починаючи з 30 років, потрібно буде відкладати 1500 фунтів стерлінгів на місяць (562 фунти стерлінгів від працівника), а починаючи з 40 років — 2300 фунтів стерлінгів на місяць (862 фунти стерлінгів).

Доходи від підробітку

Багато людей перетворили своє хобі на підробіток — спосіб заробляти гроші поряд з основною роботою.

За даними Starling Bank, близько чверті дорослих кажуть, що вони роблять це, а серед представників покоління Z (віком від 14 до 29 років) цей показник зростає до 34 відсотків.

У Британії можна заробляти 1000 фунтів стерлінгів на рік поза роботою, не декларуючи це податковій інспекції.

Ентоні Маркс, якому зараз 50 років, ще у студентські роки ходив на розпродажі іграшок та пам’ятних речей з популярних серіалів, таких як «Зоряні війни» та «Бурячі птахи», а потім перепродав їх на науково-фантастичних конвенціях.

Цього року його компанія, яка розробляє ліцензовані продукти та колекційні предмети для таких мультсеріалів, як «Дивні дива», «Послідовники» та «Гаррі Поттер», має намір заробити 4 мільйони фунтів стерлінгів.

Інвестиції в нерухомість

Згідно з офіційними даними, середня ціна на житло у Великій Британії до кінця 2025 року досягла 293 000 фунтів стерлінгів, але багато будинків коштують дорожче.

Високий попит і низька пропозиція десятиліттями призводили до зростання цін на нерухомість, а це означає, що для багатьох людей їхній будинок є найціннішим скарбом.

За даними Управління національної статистики, ціни на житло у Великій Британії, в середньому ціни зростали на 3,7 відсотка на рік з 2011 року. Нерухомість, яка коштує сьогодні в середньому 293 000 фунтів стерлінгів, досягне 1 мільйона фунтів стерлінгів лише за 34 роки, якщо припустити, що річні темпи зростання протягом останніх 15 років залишатимуться незмінними.

Оренда нерухомості

Власники нерухомості мають можливість отримати вигоду від зростання цін на житло, одночасно отримуючи дохід від оренди.

Агентство нерухомості Savills оцінює, що середній річний прибуток на одну нерухомість, виходячи з типового доходу орендодавця в розмірі 17 655 фунтів стерлінгів у 2022/23 році, становив 9 021 фунт стерлінгів.

Якщо припустити, що все це було б заощаджено, орендодавцю потрібно було б орендувати шість об’єктів нерухомості протягом 20 років, щоб отримати достатньо орендної плати для заробітку мільйона. Але це не враховує зростання цін на житло.

Якщо врахувати вартість нерухомості, то у того, хто має 150 000 фунтів стерлінгів, вистачить 25-відсоткового депозиту за три об’єкти нерухомості для здачі в оренду, кожен вартістю 200 000 фунтів стерлінгів.

За даними інвестиційного додатку Moneyfarm, якщо припустити щорічне зростання цін на житло на 3 відсотки, їхні статки можуть перевищити 1 мільйон фунтів стерлінгів приблизно через 21 рік.

Мільйон для дитини

У Британії батьки, а також бабусі й дідусі можуть щороку вкладати до 9000 фунтів стерлінгів на дитячий рахунок Junior ISA, а довший термін інвестування дозволяє складним відсоткам справді творити дива.

Згідно з даними Fidelity, щомісячні інвестиції у розмірі 750 фунтів стерлінгів можуть зрости до 243 561 фунта стерлінгів до того часу, як дитині виповниться 18 років, за умови щорічного зростання на 5 відсотків.

У разі зростання на 8 відсотків вони можуть досягти 333 855 фунтів стерлінгів. У віці 18 років дитина або онук можуть отримати доступ до своїх грошей, але якщо вони залишать їх інвестованими, то незабаром можуть опинитися в списку мільйонерів.

Преміальні облігації

У Британії існують преміальні облігації — ощадний рахунок, де замість сплати відсотків власники облігацій беруть участь у щомісячному розіграші, щоб виграти неоподатковувані призи від 25 фунтів стерлінгів до двох джекпотів у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Національна ощадна та інвестиційна компанія, установа, що підтримується Казначейством і керує облігаціями, стверджує, що ефективна призова ставка (середній показник, на який ви можете розраховувати у виграші) становить 3,6 відсотка, але гарантії немає.

Шанси виграти джекпот становлять приблизно 66 мільярдів до одного.

Спадщина заздалегідь

У Британії все більше сімей передають свої статки у спадок раніше, щоб допомогти наступному поколінню, а також уникнути сплати податку на спадщину в майбутньому.

Хоча можна дарувати 3000 фунтів стерлінгів на рік, не сплачуючи податок на спадщину, ви можете передати набагато більше, якщо сплануєте заздалегідь. Згідно з правилом семи років, подарунки будь-якого розміру не підлягають сплаті податку на спадщину, якщо дарувальник проживе сім років після їх здійснення. Якщо дарувальник помре раніше, податок на спадщину стягується за ковзною шкалою.

Згідно з дослідженням компанії SunLife, яка займається страхуванням життя, кожна п’ята людина старше 50 років протягом останніх п’яти років дарувала грошові подарунки близьким. Середній подарунок становить 12 323 фунти стерлінгів, а якщо гроші йдуть на заставу за житло, то зростає до 30 634 фунтів стерлінгів.

Можливо, це не шлях до успадкування 1 мільйона фунтів стерлінгів, але заощадження або інвестування фінансового подарунка може стати трампліном до майбутнього багатства.

Гра з «Вогнем»

Популярна онлайн-спільнота під назвою Fire («Вогонь), що розшифровується як „Фінансова незалежність, ранній вихід на пенсію“, може стати ключем до накопичення багатства на 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Цей рух популярний у США та виступає за те, щоб якомога більше інвестувати у свою молодь, щоб ви могли припинити або зменшити обсяг своєї роботи задовго до пенсійного віку. Ті, хто заощаджує на вогні, зазвичай живуть скромно, щоб заощадити до 70 відсотків своєї зарплати.

Ієн Фатчер, фінансовий планувальник у Quilter, каже: «Це вимагає справжньої дисципліни, але той, хто живе ощадливо, заощаджуючи від 50 до 70 відсотків свого доходу, теоретично може досягти семизначного багатства протягом кількох десятиліть».

Багато вкладників FIRE прагнуть створити фонд у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, оскільки розрахунки показують, що цього може бути достатньо для життя, якщо ним керувати ретельно. Це вимагає дотримання так званого правила 4 відсотків, коли ви знімаєте 4 відсотки своїх заощаджень як річний дохід, а решту інвестуєте для подальшого зростання.

