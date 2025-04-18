Як торговельні війни Трампа вплинуть на Україну: відповідь НБУ

Основними ризиками для України є послаблення світової економіки / © Pixabay

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Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

«Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки», — вважають аналітики регулятора.

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НБУ прогнозує, що 2025 року економіка України зросте на 3,1%. Цьому повинні посприяти збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, а також значні оборонні замовлення, що загалом матиме позитивний вплив на промисловість.

Очікується, що у 2026-2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%. Це може статись завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.

З іншого боку приватні інвестиції та споживання мають компенсувати ефекти фіскальної консолідації на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги.

Нагадаємо, запровадження адміністрацією Дональда Трампа жорсткого тарифного режиму спричинило глибоке занепокоєння на фінансових ринках. Інвестори залишаються у напрузі, а курс американської валюти демонструє значне падіння.

На початку квітня Дональд Трамп заявив, що запровадить взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Також США запровадили 25-відсоткові тарифи на весь імпорт автомобілів до США. Вони запрацювали від 3 квітня. Трамп наголосив, що 2 квітня для США став «днем економічної незалежності».